Sametinget skuffet over reindriftsmeldingen

Regjeringen la onsdag fram stortingsmeldingen om bærekraft i reindrift. Sametinget mener samene heller ikke denne gangen blir hørt.

Siste stortingsmelding om reindrift kom i 1992. Onsdag presenterte landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) den nye stortingsmeldingen om bærekraft i reindrift.

Meldingen inneholder ifølge regjeringen strategier og tiltak for at næringen "bedre skal kunne utnytte sitt potensial i en rasjonell og markedsorientert retning".

Ifølge regjeringen skal reindriftens inntekter i størst mulig grad skapes ved å selge etterspurte produkter og tjenester til markedet. For å styrke reindriftens posisjon vil regjeringen på sikt innføre obligatorisk individmerking, i tillegg til tradisjonell øremerking. Dale mener individmerking gir mulighet for å kontrollere reintallet på en effektiv måte.

Feilslått

– Reintallet er en avgjørende rammebetingelse for driften til den enkelte reindriftsutøver, sier Dale, som også ønsker å oppheve forbudet mot offentliggjøring av enkeltutøveres reintall slik at dette blir tilgjengelig for andre i reindriften.

Meldingen skaper ingen begeistring i Sametinget.

– Dette var en mulighet for regjeringen å rette opp i en reindriftspolitikk som i lang tid har vært feilslått. I stedet ser vi at det fortsatt er myndighetenes kontroll- og reguleringsbehov som legges til grunn for politikkutviklinga, sier sametingsråd Mariann Wollmann Magga.

Hun mener stortingsmeldingen viser at samene heller ikke denne gangen er blitt hørt.

– Nedslående ambisjonsnivå

– Regjeringen synes å være mest interessert i å detaljregulere den samiske reindriften. Næringsutvikling og tiltak for reindriftssamene kommer i annen rekke. Når det viktigste budskapet fra regjeringen er å kontrollere reintallet ved hjelp av elektroniske mikrobrikke og få lovfestet rett til å offentliggjøre reintallet, er ambisjonsnivået direkte nedslående, sier Magga.

Hun sier en vektlegging av sammenhengen mellom økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft ville gitt et helt annet fokus i et så viktig politisk dokument, og en sikring av reindriften som urfolksnæring. (NTB)