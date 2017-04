Russland vil sende atomubåt langs norskekysten

Ifølge The Independent Barents Observer skal den 172 meter lange ubåten delta på den russiske marinens parade utenfor St. Petersburg i juli. Den skal seile ut av Kvitsjøen, langs Norges kyst, inn mot Skagerrak og videre inn i Østersjøen før den kommer til St. Petersburg 30. juli.

Dmitrij Donskoj er den eneste Tyfon-ubåten som fortsatt er i drift. Den ble opprinnelig bygget for å sørge for at Sovjetunionen ville være forberedt på gjengjeldelse i tilfelle landet ble utsatt for et atomangrep. Ubåten er utstyrt med 20 missiler og opptil 200 atomstridshoder.

– Jeg blir bekymret når en 40 år gammel atomubåt med to relativt store reaktorer om bord skal seile så langt langs norskekysten og inn i Østersjøen. Nordiske myndigheter må sørge for at de har eksakte tidspunkter for reisen slik de kan gjøre forberedelser. Det er også nødvendig å få forsikring om at det ikke er noen atomvåpen om bord, sier atomfysiker Nils Bøhmer i Bellona til nettstedet.

Den russiske marinen venter kun på en godkjenning fra president Vladimir Putin, som er ventet å gi sitt klarsignal om en måneds tid.

