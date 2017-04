Alkonekt over hele landet i russetiden

Mens det i en årrekke har blitt sett gjennom fingrene på russens alkoholkonsum utendørs og på offentlig sted, er det nå slutt, skriver Dagbladet.

Skjenkepraksisen endres ifølge avisa på en slik måte at det ikke blir lov for russen å nyte medbrakt alkohol på offentlige arrangementer, fremgår det av et brev sendt til norske politidistrikter. Alkostansen inkluderer russetreff:

– Dette betyr at vi må løse årets russetreff på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Innskjerpingen vil medføre at russen nå skal fratas all medbrakt alkohol. Arrangørene må ha et annet regime enn før, og sørge for at både folk og kjøretøy ransakes ved innpassering, forklarer politiførstebetjent Tord Linnerud i Lillehammer til Dagbladet.

Alkoholkonsum på lokale russedåper henger også i en tynn tråd som følge av klargjøringen av skjenkepraksisen.