– Karoline har ekte omsorg for ungdommene i hele Finnmark

I forbindelse med festivalen Rock Mot Rus, som arrangeres i denne helgen i Andenes i Nordland, overrekkes prisen for 7. gang ut til ildsjeler som jobber for og med barn og unge.

– Går den ekstra mila

Andreassen Tandberg har mange baller i luften og er blant annet fylkeskontakt for UKM Finnmark og fagleder allmenkultur i Finnmark fylkeskommune.

Det er dette arbeidet hun nå er nominert for.

– Karoline har virkelig ekte omsorg for UKM og ungdommene i hele Finnmark. Hun jobber hele tiden med og finne muligheter for at ungdom skal finne veien til musikk og kultur, og er behjelpelig i hva det måtte være. Hun inkluderer ungdommene rundt seg og lytter til dem.

– Både ungdom og voksne i Finnmark er veldig glad for og ha Karoline her, sier forslagsstilleren.

De nominerte

Karoline Andreassen Tandberg, Alta

Eddy Lyshaug, Spydeberg

Øystein Bjørstad Lindbeck, Sortland

Tidligere vinnere

2011: Reidulf Solbakken, Radio Harstad.

2012: Tore Arholm Tobiassen, grunnlegger av Xplosif Hiphop Festival

2013: Tonje Unstad, Evenes/Tromsø

2014: Tore Mathisen Grøtte, Alta

2015: Trond Lind-Hansen, Andenes

2016: Per Inge Olsen, Nesseby