Vil ha parkering under bakken

Mens administrasjonen i realiteten ønsket å ha kommunestyret med seg på å gi klarsignal for oppstart av forprosjektet til det varslede parkeringshuset på tomta mellom Scandic og E6, valgte et stort flertall av byens politikere en annen løsning. I stedet for å tillate parkering i flere etasjer også over bakkeplan, vil politikerne presse bilene under jorda.

Rett fra E6

Med bakgrunn i et forslag fra Høyre ble det nemlig bestemt at «parkeringshuset» fortrinnsvis gjøres om til en «parkeringskjeller».

– Bygging av parkeringshus bør ikke begrense utnyttelsen av tomt til næringsareal. Alta kommune skal fortrinnsvis bygge parkeringshus i kjeller med smart tilknytning til eksisterende infrastruktur samt vurdere direkte innkjøring fra E6. Moderne løsninger med tunell/personheis mot Nordlyskatedralen kan tas i bruk om mulig, heter det i et litt modifisert Høyre-vedtak som fikk støtte fra Frp, Ap, SV, Kp og Krf.

Til Altaposten sier Marianne Haukland (H) at begrunnelsen ligger i at området er såpass verdifullt at det bør brukes til noe annet enn parkeringhus.

– Vi tenker at dette er Alta kommune må finne gode løsning for sentrumsarealet, og at man med det prøver å få hele parkeringshuset under bakken. Dette vil ikke forringe utseendet rundt Nordlyskatedralen, og tomta kan fortsatt være aktuell til næringsvirksomhet.

I tillegg inneholder vedtaket flere oppfordringer om at administrasjonen tenker innovativt og velger smarte løsninger:

– Blant annet bør det være mulig med et krypefelt med innkjøring direkte til P-kjelleren, fra E6.

– Er dette aktuelt andre steder i sentrum?

– Når Alta kommune stiller krav til private utbyggere om å bygge parkeringshus i kjelleren, så er det absolutt noe vi selv må gjøre når vi står som utbygger, sier Haukland.

Stemte imot

Venstre, Sp og MDG stemte imot å i det hele tatt bygge parkeringshuset, men ønsket i stedet å satse på et bedre kollektivtilbud.

- Hvorfor må vi ha flere parkeringsplasser i sentrum? Dagens parkeringshus er aldri fullt, og når dette arealet bygges ned forsvinner 250 parkeringsplasser, sa Miriam Akkouche (MDG) og slo fast at vi ikke har behov for flere parkeringsplasser i sentrumsområdet.

Jan Martin Rishaug (Sp) la fram et likelydende budskap:

- Det sies at vi trenger flere parkeringsplasser grunnet utvidelsen av helsesenteret, etableringen av omsorgssenteret samt utvidelsen av Amfi. Amfi vet vi planlegger parkering under noe av bygget - her mener jeg vi skal kreve at de har parkering under hele bygget. Jeg ser heller ikke vanskene med å bygge parkeringsplasser under omsorgssenteret, og sånn sett bidra til å løse parkeringsproblematikken. Med dette i bakhodet ser ikke jeg behovet for at vi skal bygge et nytt parkeringshus, sa Rishaug.