Vil gi Roland amnesti

I et forslag til uttalelse skriver Ap, SV, MDG, Krf og uavhengig representant at de vil ha på plass en regelendring som åpner for amnesti for asylsøkere med mer enn ti års opphold i Norge.

Bakgrunnen er saken der Roland Ouendeno ble hentet av politiet en tidlig mandagsmorgen i slutten av mars.

I forslaget til uttalelse skriver posisjonen:

«Gi amnesti til asylsøker Roland Ouendeno.

Alta kommunestyre har med glede merket seg hvordan Altas befolkning har slått ring om asylsøkeren Roland Ouendeno. Han kommer opprinnelig fra Guinea, men flyktet til Norge. Han ankom 27. oktober 2003, til Trandum asylmottak etter at begge foreldrene hans var blitt myrdet i hjemlandet, og han selv var blitt satt til tvangsarbeid av opprørssoldater.

Etter at Roland flyttet til Alta i november 2003, har han lært seg norsk, og har fra 2004 også skaffet seg arbeid. Han har forsørget seg selv, inntil norske myndigheter fratok han retten til å arbeide i 2012.

Roland er godt integrert i Altasamfunnet, og har en stor vennekrets her. Dersom han hadde fått lov til det, er det arbeidsgivere som har garantert for at de ville ha tatt han inn i arbeid igjen umiddelbart. Roland har gjort alt norske myndigheter ønsker at flyktninger skal gjøre for å bli integrert og fullverdige medlemmer av det norske samfunnet. Han har forsørget seg selv, og bidratt aktivt og positivt i lokalsamfunnet. Han har aldri lagt skjul på hvor han har oppholdt seg, og bodd på den samme, folkeregistrerte adressen gjennom hele det siste tiåret.

Til tross for dette ble Roland pågrepet i sin egen bolig og sendt til Trandum asylmottak i mars 2017, der planen var videre hjemsendelse til hjemlandet. Men manglende utleveringsavtale med Guinea gjorde at utsendelsen ikke lot seg gjennomføre, og etter en tingrettsdom, der det ble fastslått at det ikke ligger lovlig grunnlag for fengsling av Roland, er han nå tilbake i Alta. Framtiden hans er imidlertid fortsatt usikker, og han vil en dag påny risikere anholdelse og utsendelse. I mellomtiden får han ikke lov av norske myndigheter til å forsørge seg selv.

Alta kommunestyre mener at asylsøkere som Roland, med mer enn 10 års opphold i Norge på åpen adresse, som ikke har begått kriminelle handlinger i Norge, bør gis et generelt amnesti. Alta kommunestyre ber Regjeringen om å ta initiativ til et slikt amnesti.»