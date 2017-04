Tapper ut 2.500.000 liter vann

Daglig leder ved Nordlysbadet, Jens Nilsen, sier til Altaposten at fra og med torsdag 27/4, altså om drøye tre uker, stenger Nordlysbadet for å få bukt med flisemarerittet for badelandet.

Altaposten omtalte så sent som i februar at reparasjonene av flisene i konkurransebassenget og i kanalene har lenge blitt forsøkt reparert.

Da sa styreleder i Nordlysbadet AS, Knut Krane, at de nå måtte ta grep, og la reparasjonene til den minst aktive sesongen.

– Men det er klart at det er et tap, kommenterte Krane ovenfor TV Nord.

2.500.000 liter vann

For at arbeiderne skal få gjennomført reparasjonene, må over 2.500.000 liter vann tappes ut.

– Det tar cirka 10 dager. Etter at arbeidene er ferdige skal like mye skal fylles inn, varmes opp og vannbalansen skal justeres før det er klart til bruk, sier Nilsen.

Går alt etter planen, skal badet stå klart innen utgangen av juli.

– målet vårt å ha Nordlysbadet klart til Altaturneringen som starter 11/8, sier Nilsen.

Får andre oppgaver

Han forklarer at noen av de ansatte blir værende igjen på jobb i Nordlysbadet i perioden for utførelse av renhold og andre vedlikeholdsoppgaver. Resten vil Alta kommune forsøke å skaffe jobb til.

– Målet er at ingen skal permitteres, sier han.

På spørsmål om hva som skjer med de som har sesongkort, eller lignende, forsikrer Nilsen at de vil få sin periode forlenget tilsvarende det bassenget er stengt.