Søker om ny scootertrase for å nå gode fiskevann

Det er Storekorsnes bygdelag ved Albert Georg Vekve som søker Alta kommune om en ny trase, slik at de kan benytte attraktive fiskevann som Jamnetuvvannet, Skredfjellvannet og Erikvannet. Her er det mest stein og lite vegetasjon.

– Løypa vil kunne gi et bedre tilbud til fastboende og hytteboende som er flittig brukt. Veien til Skillefjordvann er for lang og krevende for små barn og eldre, begrunnes det i søknaden. Det er hele 52 hytter i området.

Vekve ser også at turistene som besøker Storekorsnes Ferie & Fritid får et bedre tilbud på scootersafari, isfiske og utkikkssafari på Erikfjellvarden.

– Storekorsnes Ferie og Fritid har gjester fra hele verden på vintertur og har behov for å gi et godt tilbud som ikke ligger så langt unna. Håper Alta kommune ser positivt på denne søknad og vil jobbe videre med denne for å få løypa realisert, skriver Vekve.