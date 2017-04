Kontrollerte 66 ved skoler i Alta

Politiet gjennomførte tirsdag morgen to kontroller ved henholdsvis Saga og Aronnes skole. Til sammen 66 kjøretøy og deres førere ble kontrollert.

– Det ble skrevet ut tre gebyrer, to for manglende førerkort og ett for manglende bruk av bilbelte, sier operasjonsleder Ann Rigmor Søderholm.

– Hva synes du om resultatet?

– Det er godt å få kontrollert såpass mange, det som ikke er så bra er at noen fortsatt kjører uten bilbelte. I dette tilfellet forsto jeg at det var en voksen som var uten belte, opplyser Søderholm.

– Hvilket inntrykk har dere generelt av folks kjøreatferd rundt skoler?

– Generelt er det nok utrykningspolitiet som kan si mest om dette, men vi ser at det ikke alltid er like bra kjøring. Vi må bare oppfordre folk til å være ekstra oppmerksom rundt skolene, sier Søderholm.