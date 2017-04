Hisset seg opp over Roland-uttalelse

Kommunestyret i Alta vedtok tirsdag, mot 11 stemmer, å be storting og regjering åpne for å gi amnesti til asylsøkere som har oppholdt seg i over 10 år i landet, som har bodd på åpen adresse og som ikke har begått kriminelle handlinger her.

Utgangspunktet er saken der 37 år gamle Roland Ouendeno fra Guinea ble hentet fra sitt hjem i andreetasjen på den katolske kirke på Elvebakken. Her har han bodd og hatt folkeregistrert adresse, mens han har hatt forskjellige jobber – fram til 2011 da myndighetene tok fra han skattekortet.

Positiv bidragsyter

Uttalelsen ble lagt fram for kommunestyret av Torfinn Reginiussen (Ap).

– Utgangspunktet vårt er de som ikke har gjort noe galt, som har levd på åpen adresse og sånn sett kunne vært hentet av politiet når som helst, og som i tillegg har gjort alt det myndighetene ønsker for å integrere seg, forsørge seg selv, samt delta aktivt og positivt i lokalsamfunnet. Vi mener det er urimelig at man etter så lang tid skal bli nødt til å «gi slipp» på sitt nye hjemland, sa Reginiussen for å forsvare uttalelsen.

Både Claus Jørstad (Frp) og Rut Olsen (Frp) tok til motmæle fra talerstolen.

– Man kan alle være enig i at Roland er en som fortjener å få asyl. Men vi har et system i dag der det skal likebehandles, og dersom saksbehandlingen pluss anke ender med et «nei» i asylspørsmålet, da skal man sendes ut. Det kan ikke være sånn at de som har unndratt seg dette skal få amnesti, sa Jørstad.

– Og jeg synes ikke kommunestyresalen er rette sted å drive med asylaktivisme, for dette er ikke annet enn dét. Gjør oppgaven deres overfor partiene på Stortinget, det er de som må endre lovverket.

Rut Olsen hevdet på sin side at saken egentlig handlet om å «score billige politiske poeng»:

– Dette er ikke en sak som ligger til Alta kommunestyre, men til UDI, UNE og til stortinget. Vi må bruke ressursene våre på våre egne «stakkarer», de som Altaposten har omtalt som bor på Kronstad Camping, som opplever voldtekter, innbrudd og å bli ranet, her har Alta kommune både mandat, myndighet og ansvar for å gjøre noe.

Støttet forslaget

På forhånd var det gitt at posisjonen ville gå for uttalelsen, også Venstre og majoriteten av Høyre valgte å stille seg bak.

Trine Noodt (V) er ikke i tvil om at uttalelsen er god:

– Dette er en protest mot det strenge regimet vi har fått. Vi vil ha et raust system, som setter mennesker først, sier Noodt.

Slik ble uttalelsen:

«Gi amnesti til asylsøker Roland Ouendeno.

Alta kommunestyre har med glede merket seg hvordan Altas befolkning har slått ring om asylsøkeren Roland Ouendeno. Han kommer opprinnelig fra Guinea, men flyktet til Norge. Han ankom 27. oktober 2003, til Trandum asylmottak etter at begge foreldrene hans var blitt myrdet i hjemlandet, og han selv var blitt satt til tvangsarbeid av opprørssoldater.

Etter at Roland flyttet til Alta i november 2003, har han lært seg norsk, og har fra 2004 også skaffet seg arbeid. Han har forsørget seg selv, inntil norske myndigheter fratok han retten til å arbeide i 2012.

Roland er godt integrert i Altasamfunnet, og har en stor vennekrets her. Dersom han hadde fått lov til det, er det arbeidsgivere som har garantert for at de ville ha tatt han inn i arbeid igjen umiddelbart. Roland har gjort alt norske myndigheter ønsker at flyktninger skal gjøre for å bli integrert og fullverdige medlemmer av det norske samfunnet. Han har forsørget seg selv, og bidratt aktivt og positivt i lokalsamfunnet. Han har aldri lagt skjul på hvor han har oppholdt seg, og bodd på den samme, folkeregistrerte adressen gjennom hele det siste tiåret.

Til tross for dette ble Roland pågrepet i sin egen bolig og sendt til Trandum asylmottak i mars 2017, der planen var videre hjemsendelse til hjemlandet. Men manglende utleveringsavtale med Guinea gjorde at utsendelsen ikke lot seg gjennomføre, og etter en tingrettsdom, der det ble fastslått at det ikke foreligger lovlig grunnlag for fengsling av Roland, er han nå tilbake i Alta. Framtiden hans er imidlertid fortsatt usikker, og han vil en dag påny risikere anholdelse og utsendelse. I mellomtiden får han ikke lov av norske myndigheter til å forsørge seg selv.

Alta kommunestyre mener at asylsøkere som Roland, med mer enn 10 års opphold i Norge på åpen adresse, som ikke har begått kriminelle handlinger i Norge, bør gis et generelt amnesti. Alta kommunestyre ber partiene på stortinget og regjeringen om å ta initiativ til et slikt amnesti.»