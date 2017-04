Bensinstasjon på Skillemo?

– Jeg driver i dag automatbaserte drivstoffanlegg i Talvik, i Sørkjosen i Troms og i Oksfjord i Troms. Er også i planleggingsfasen med å starte opp et anlegg ved Buktamoen i Troms, og ønsker nå også å etablere et lignende anlegg ved riksvei 93, skriver eier Frode Kjellmann i en søknad til kommunen.

I den forbindelse søker han om tildeling av areal til en slik etablering på Skillemo, så nært riksveien som mulig.

– Jeg ser ser et marked for et slikt anlegg flere steder i vår kommune. Plasseringen ved riksveien vil være gunstig for storbiltrafikk, og avlaste trafikken inn til sentrum. I tillegg er det ønskelig å tilrettelegge for yrkessjåfører med et lignende serviceanlegg som det jeg har i Talvik, samt parkering for døgnhvile, skriver Kjellmann.