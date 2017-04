– Det hører ikke hjemme å si «Raus! Raus! Raus!» i kommunestyresalen

Møtekutyme og høflighet ble et tema i kommunestyremøtet tirsdag. Her pekte SVs Otto Erik Aas på at det har utviklet seg en uskikk gjennom flere perioder i kommunestyret.

– Vi bør ha respekt for vårt organ, påpekte Aas.

En episode forut for et gruppemøte, der Ap og SV okkuperte kommunestyresalen, fikk Claus Jørstad (Frp) til å reagere:

– Når man innledningsvis i møtet påpeker møtekultur og høflighet, så reageres det fra vår gruppe på at vi ikke blir bedt pent om å gå ut av kommunestyresalen grunnet gruppemøte. I stedet får vi høre «Raus! Raus! Raus!». Dette hører ikke hjemme i kommunestyresalen, uansett om et er sagt fra et medlem til et annet – og i alle fall ikke fra en gruppeleder i SV til en annen representant, sa Jørstad og pekte dermed ut den «skyldige».

Bruken av det tyske ordet på denne måten kan tolkes som en nazi-hilsen til opposisjonen.

– Jeg lar det være opp til andre å tolke hva som lå i ordbruken, men det var flere som reagerte på det som ble sagt. Det er lov å vise høflighet. Slikt hører ikke hjemme i kommunestyresalen, gjentar Jørstad overfor Altaposten.

På vei ned fra talerstolen kommenterte ordfører Monica Nielsen (Ap):

– Enig med deg der.

Det ble ikke åpnet for ytterligere debatt rundt dette.