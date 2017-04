Står fast på plikten

– Jeg er veldig glad for at landsmøtet endte på en slik konklusjon, sier partiets stortingskandidat Trine Noodt. Det var Finnmark venstres forslag som ble vedtatt.

I vedtaket om pliktkommisjonen er Venstre krystallklare.

– Leveringplikten må overholdes og fisk landes til fiskeriavhengige kystsamfunn. Hvis ikke må kvotene trekkes tilbake fra de som idag sitter inne med de, og tilbys andre. Fiskeanlegg langs hele Norskekysten viser at lønnsomhet kommer med kvalitet og jevn leveranse. Dette må også trålerflåten kunne tilpasse seg. Det er ikke akseptabelt at verdifulle fiskeressurser med en tilhørende leveringsforpliktelse, blir sendt til lavkostland for bearbeidelse. I et miljøperspektiv er det viktig at fiskebåter har kortest mulig avstand fra fangstfelt til landanlegg hvor råstoffet foredles eller pakkes, og sendes videre. Båter under 11 m skal ikke struktureres og fartøy med fiskerettigheter skal ha nasjonale eiere, heter det i vedtaket.

Finnmark venstre har også fått gjennomslag for en rekke finnmarkssaker.

– Sidestille finansiering av elevhybler og studenthybler.

– Bygging av nytt teaterbygg for Beaivvas.

– Lovfestet rett til samisk språk i barnehagene.