Kort og godt helmax, Thomas!

21-åringen fra Fredrikstad har fått enorm støtte fra hele landet, inkludert russen ved Alta videregående skole.

I innlegget han la ut for noen dager siden forklarer han kort om sykdommen sin. På grunn av manglende mulighet til å være mobil, ber han derfor russen sende kort hjem til han i stedet.

– Dessverre er det vanskelig for meg å være overalt da jeg har celebral parece og sitter i rullestol med liten mulighet til å være ute hele tiden, sier han.

Livslag interesse

Thomas har samlet russekort siden han var liten. Nå vil han passere rekorden på 500 innsamlede russekort på ett år.

Økonomisjef for russestyret i Alta, Sondre J. Andersen har startet innsamlingaksjon fra hele Alta VGS.

– Det begynte med at det var en jeg kjente som tagget meg i innlegget, og sa at jeg måtte sende et kort. Da tenkte jeg heller bare at jeg kunne gi gass, og samle inn så mange som mulig, sier han til NRK.

Andersen har satt opp en boks på skolen hvor det allerede har kommet inn 70 kort. Boksen blir stående tilgjengelig også mandag kommende uke, slik at antall kort som sendes fra Alta til Fredrikstad helt sikkert vil øke.

Til NRK sier pappen, Vidar, at Thomas samler kortene i en ny perm hvert år. I år må han kanskje gå til innkjøp av mer enn en perm...