Geir koblet torsk og rutetilbudet

Finnmark Senterpartis fylkesleder og 1. kandidat, Geir Iversen, tok nylig kontakt med samferdselsavdelingen hos Finnmark fylkeskommune for å forsikre seg om at det er god nok kapasitet, ikke bare til folk på ferga, men også til fisk som skal fra Sørøya til markedet ute i landet og Europa.

– Det foregår et godt fiske utenfor Sørøya. Mange fiskere deltar og det vil vare til langt over påske. Jeg håper at fisket ikke stopper i påsken på grunn av at ferga har påskeferie?

Slik lød Iversens melding til fylkeskommunen.

Folk (og fisk) ble prioritert

Ikke lenge etter kom det oppløftende svaret.

Jørgen Blix tok umiddelbart tak i saken og etter noen telefoner kan han berolige de fleste.

– Det settes opp lørdagsruter Skjærtorsdag og langfredag, dvs to avganger pr dag. Påskeaften og 1. påskedag det samme. 2. påskedag er det tre avganger, opplyser han.

– Avgang på skjærtorsdag er beklageligvis ikke lagt inn i reiseplanleggeren enda, dette har vi bedt Boreal fikse opp i.

De andre avgangen ligger inne på reiseplanleggeren vår på 177finnmark.no, påpeker konstituert samferdselssjef, Jørgen Blix.