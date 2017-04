– Gleder meg til å slåss for sykehus i Alta

Partileder Trine Skei Grand tar ikke bare til orde for å redusere makta til foretakssystemet i helsevesenet. I årsmøtetalen i Ålesund kunne hun avsløre at hun gledet seg til å slåss for sykehus i Alta, side om side med 1. kandiat Trine Noodt i Finnmark Venstre.

– Jeg gleder meg til å reise til Røros, og Ytre Namdalen neste helg. Jeg gleder meg til å besøke byrådene våre i Bergen, og til å stå på stand på Grønland Torg. Jeg gleder meg til å slåss for sykehuset i Alta sammen med Trine i Finnmark. Og kanskje får jeg tid til å besøke lokallaget vårt på Svalbard, det håper jeg, sa Skei Grand i årsmøtetalen.

– Veldig hyggelig at partilederen sykehuskampen i Finnmark spesielt, sier Trine Noodt til Altaposten.

Venstre vil også ha sykehusreform. Partiet vil overføre makt fra helseforetakene til det enkelte sykehus og slanke helsebyråkratiet. I partiets nye program heter det at "mer makt og flere avgjørelser må flyttes fra helseforetakene ned til det enkelte sykehus".

– Sykehus-Norge er i dag preget av økende byråkratisering. Erfarne leger og sykepleier må bruke så mye tid på møter og rapportering at det svekker oppfølgingen av pasientene, heter det i programmet.

Venstre vil også styrke et nordisk samarbeid mellom sykehus og prøve ut modeller der sykehus og kommuner samarbeider om å gi pasientene et felles møte.

I tillegg vil partiet kutte helsekøene ved å innføre kveldsåpne poliklinikker og åpne for å la spesialister drive kveldspraksis på sykehus. (©NTB)