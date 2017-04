Jakt-penger går til TIL

Fra i dag er det mulig å søke på elgvald under årets elgjakt i Finnmark. Tverrelvdalen grunneierlag og FeFo har for første gang inngått avtale om samarbeid om elgjakta i Tverrelvdalen. Det skjer etter at grunneierlaget nylig fikk tildelt egen kvote. FeFo tar seg av administreringen, og grunneierlaget lar sin del av inntektene gå til Tverrelvdalen IL.

– Vi er veldig fornøyd med avtalen vi har gjort med FeFo, sier leder i grunneierforeningen, Kåre Bjørnstad.

Samarbeid om jakta

«Jaktfeltet forbeholdes innenbygds jaktlag i Alta kommune («stjernefelt»). FeFo skal organisere elgjakta i det felles jaktfeltet, herunder utlysning og tildeling av jakt, samt oppfølging av jaktlag under jakta. Prisen for å jakte i Tverrelvdalen vil følge FeFos standard prissystem. Partene er enige om en fordeling av det økonomiske utbyttet fra jakta. Tverrelvdalen grunneierlags andel vil gå til idrettslaget i bygda», heter det i en pressemelding fra FeFo.

Trenger mer jaktterreng

Dette vil gi jegerne et enda bedre tilbud enn tidligere, siden mer enn 8.000 dekar «nytt» jaktterreng nå blir tilgjengelig for jegerne, fastslår utmarksforvalter Ander Aarthun Ims.

«FeFo har hele tiden vært opptatt av en helhetlig bestandsforvaltning, og med denne avtalen vil vi kunne styrke dette. All ære derfor til grunneierlaget for å gjøre forarbeidet med å innhente avtaler fra et stort antall grunneiere», sier Ims, som er ansvarlig for elgjakt i FeFo

Grunneierlagets leder, Kåre Bjørnstad, slutter seg til dette og oppfordrer samtidig de som ennå ikke er medlem i grunneierlaget om å melde seg inn, slik at mer eiendom kan innlemmes i avtalen.