Her får du plass til hele familien

Det er nok ikke ofte man finner et helt sykehus på boligseksjonen på finn.no. Men muligheten for å kjøpe hele sykehuset komplett, er altså nå til stede for den som måtte rå over solid slump likvide midler.

Det nye sykehuset skal stå ferdig senere i år, og det gamle som ligger på halvøya Prestøya, to kilometer utenfor Kirkenes sentrum, skal derfor selges. Hele bygningsmassen er på 26.914 kvadratmeter, er bygd i 1955 og tomta er på omlag 120 dekar (mål).

Mange bygg følger med

Det er Skifte eiendom som har fått oppdrget med å selge det gamle sykehuset. Sykehusbygget er på nesten 20.000 kvadratmeter. I tillegg kommer store bygg som «Elevhjemmet» som har 56 hybler, «Søsterhjemmet» og «Pikehjemmet». Disse tre bygningene er også inkludert i et vernevedtak for å bevare bygningenes materialvalg, arkitektur- og kulturhistoriske verdi.

Her er hele lista over bygningsmassen, inkludert 12 flermannsboliger med 77 leiligheter til ansatte, pluss en enebolig, som inngår i salget:

Dr. Palmstrøms vei 2 - 4 leiligheter, ca 284 kvm

Dr. Palmstrøms vei 9 - Elevhj., ca 1.550 kvm

Dr. Palmstrøms vei 11 - Søsterh, ca 540 kvm

Dr. Palmstrøms vei 13 - Pikehj., ca 487 kvm

Dr. Palmstrøms vei 15 - Sykehus, ca 19.713 kvm



Dr. Nedlers vei 7 - 4 leiligheter, ca 432 kvm

Dr. Nedlers vei 9 - 4 leiligheter, ca 432 kvm

Dr. Nedlers vei 11 - 8 leiligh., ca 352 kvm

Dr. Nedlers vei 12 - Enebolig ca 183 kvm

Dr. Nedlers vei 13 - 8 leiligh., ca 352 kvm

Dr. Nedlers vei 14 - 6 leiligh., ca 654 kvm

Dr. Nedlers vei 15 - 8 leiligh., ca 352 kvm

Dr. Nedlers vei 16 - 3 leiligh., ca 358 kvm

Dr. Nedlers vei 17 - 8 leiligh., ca 352 kvm

Dr. Nedlers vei 19 - 8 leiligh., ca 352 kvm

Dr. Nedlers vei 21 - 8 leiligh., ca 352 kvm

Dr. Nedlers vei 23 - 8 leiligh., ca 352 kvm

Store kostnader

Det nye sykehusbygget har en ramme på 1,4 milliarder kroner og blir på omlag 20.000 kvadratmeter.

Men også det gamle bygget er omfattende i størrelse, og kjøpergruppen på dette objektet er nok ganske liten. Markedsprisen er vurdert å ligge på 65,3 millioner kroner. I tillegg avslører prospektet at det vil komme løpende kommunale utgifter som vann: kr 135.683 inkl. mva, avløp: kr 11.575 inkl. mva, renovasjon: kr 352.340 inkl. mva. og eiendomsskatt: kr 335.600. I alt kr 854.874!

Det vil altså bety store utgifter for Finnmarkssykehuset, som er hjemmelshaver for disse eiendommene, å bli sittende med denne bygningsmassen etter at det nye sykehusbygget står ferdig.

Det mer enn antydes i omtalen av selve sykehusbygget at fløy Ø, M og K ikke egner seg til konvertering til annen virksomhet. Øvrige fløyer hevdes å kunne være brukbar til eksempelvis sykehjemsformål. Fløyene Ø, M og K anbefales derfor revet. Det åpnes også for omregulering av hele området til boligformål. Rundt 40-50 dekar av tomten skal egne seg til boligformål.