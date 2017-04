Flere velger Humanistisk konfirmasjon i Finnmark

Det tilsvarer 9,4 prosent av årskullet med 15-åringer i fylket, melder Human-Etisk Forbund. I hele Norge er det 10.500 ungdommer, over 17 prosent, som velger Humanistisk konfirmasjon i år.

Tar eget valg

Organisasjonssekretær Eva Igeland synes det er flott at så mange ungdommer velger Humanistisk konfirmasjon.

– Våre konfirmasjonskurs tar opp temaer rundt etikk, menneskerettigheter og kritisk tenkning. Det er flott at så mange ungdommer vil delta. Den store informasjonsstrømmen ungdommene blir utsatt for hver dag gjør at evne til kritisk og selvstendig tenkning er viktigere nå enn noen gang, sier Igeland

Godt kjent konfirmasjonstilbud

En fersk undersøkelse viser at tilbudet om Humanistisk konfirmasjon er godt kjent i Norge. Hele 9 av 10 har hørt om tilbudet, og 3 av 10 ville anbefalt Humanistisk konfirmasjon til sine barn.

– Siden 1951 har vi snakket med ungdom om valg, etikk, moral, kritisk tenkning og meningen med livet. Humanistisk konfirmasjon er noe de fleste kjenner til som et seriøst og godt tilbud. Det er åpent for alle og vi håper at det bidrar til at flere vil være med, sier Igeland, som viser til at man ikke automatisk blir medlem i Human-Etisk Forbund av å velge Humanistisk konfirmasjon.