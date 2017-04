Deler ut ordførerdøgnene til folket

Tidligere i vinter ble det nemlig klart at Alta Laksefiskeri Interessenskap (ALI) dropper de såkalte ordførerdøgnene i Langstilla 2. og 3. august, to av de flotteste laksedøgnene i elva. Brutte løfter og skuffelse over Alta kommunes oppdrettspolitikk var årsaken. Nå vil ALI dele ut de to døgnene til heldige laksefiskere.

– Vi er veldig glade for at folk er opptatt av elva. Det gjelder rekreasjon og friluftsliv, men også at man bryr seg om de miljømessige farene ved oppdrett, lus, sykdom og rømming. Vi har fått mye støtte i saken, det ønsker vi å gjengjelde, sier daglig leder Tor-Erland Nilsen.

Han ber de som er interessert i døgnene, og stiller seg kritisk til økt biomasse av oppdrett i Altafjorden, melder sin interesse allerede i dag. Det kan de gjøre enkelt ved å sende en melding til 901 37 819 og taste inn JA. Den som er registret på nummeret er da automatisk med i trekningen som gjøres allerede til uka.

– På grunn av planlegging må vi få en rask avklaring, sier Nilsen, som for kort tid siden hadde hele 3.700 med på trekning om laksedøgn i Altaelva i BUL-hallen. Han tilføyer at de som vinner døgnet ikke kan ha med seg politikere som har stemt for økning av oppdrett i fjorden.

– Vi vurderte om forbudet også skulle gjelde kommunalt ansatte generelt, men det blir å ta det for langt. De kan jo ikke belastes for at vi har politikere som ikke setter Altaelva først, sier Nilsen.

Helt fra sommeren 2004 har ALI hatt et samarbeid med Alta kommune hvor det har blitt stilt attraktive fiskedøgn til kommunens disposisjon. I tillegg har næringslivet døgn som i år gikk til Thon/Amfi og Kreativ industri.

– Vi var kommet til et punkt der vi måtte si stopp overfor ordførerdøgnene etter saken med Davatluft. Skuffelsen var svært stor blant Altalaksens venner da ordfører Monica Nielsen nylig valgte å støtte den største miljøsynderen i Altafjorden med økning av biomassen. Det var et ja til flere «fjøslaks» i Altafjorden, som på sikt truer den unike Altalaksen, sa styreleder Hans Kristian Kjeldsberg til Altaposten

«Når ordføreren i vertskommunen til «verdens meste kjente» lakseelv ikke er opptatt av å ta vare på den unike laksestammen som er i Altaelva, så kan ikke styret i ALI støtte ordføreren med fiskedøgn», var den usminkede begrunnelsen i brevet hvor avslaget gjøres kjent for ordfører Monica Nielsen.

Alta-ordfører og laksefisker Monica Nielsen var skuffet etter inndragelsen av ordfører-døgnene tidligere i vinter.

– Jeg har engasjert meg sterkt personlig for å sikre kommunal råderett over fjorden, og har derfor gått inn i styret i en nasjonal organisasjon for å jobbe mot et slikt mål. Alta Ap har en klar grønn holdning, og har sammen med våre samarbeidsparti nedfelt at biomassen i fjorden ikke skal økes uten at det skjer i lukkede anlegg. Sist, men ikke minst, tar vi nå initiativ til å gjøre en miljø- og konsekvensanalyse for fjorden, der også forholdene for Altalaksen vil vies svært stor oppmerksomhet, sa Nielsen da.