Beathe røkte fra hun var 13 år

Etter å ha røykt fra hun var 13 år gammel klarte Beathe Pettersen for noen år siden å legge tobakken på hylla for godt. Men lett var det ikke.

– Jeg hadde prøvd mange ganger før jeg endelig klarte det. Nå har jeg vært røykfri i tre år, men fortsatt har jeg lyst på røyk. Ja, det går nok ikke en dag uten at jeg kjenner suget, sier 42-åringen.

Lønner seg uansett alder

At røyken er vanskelig å skille seg av med vet kommunikasjonsrådgiver i Kreftregisteret, Elisabeth Jakobsen, godt. Hun håper imidlertid at flere følger i Pettersens fotspor. For det haster med tanke på å snu den dystre lungekreftstatistikken.

– De høye tallene på lungekreft i Finnmark vil nok enda holde en god stund fremover, på grunn av røykehistorikken hos de som i dag er i 50-60 årene. Skal vi klare å snu denne statistikken må folk slutte å røyke, selv om de er godt voksne. Vi tror at mange ikke er klar over den gode effekten av å stumpe røyken, selv som 50-60-åring. Klarer de det vil de kunne forbedre helsa radikalt og minimere risikoen for lungekreft. Og motsatt. Fortsetter man å røyke etter fylte 65 vil risikoen for alvorlige sykdommer som lungekreft og kols aksellerere, fastslår kommunikasjonsrådgiveren.​

Moren kveltes sakte

Beathe Pettersen er klar over at hun har forbedret helseutsiktene sine kraftig, men hun sier at hun aldri har vært spesielt redd for å få lungekreft. Da tenker hun mer på lungeemfysem, som moren hennes hadde i mange år før hun døde for ti år siden. 61 år gammel.

– Moren min døde av lungeemfysem. Hun ble syk allerede i begynnelsen av førtiårene og de siste årene var hun veldig dårlig. Hun gikk rundt med surstofftank og når hun var ute av huset hadde hun den med i en liten veske, forteller Beathe.

– Hvordan var det å se på dette?

– Det var grusomt. Hun kveltes jo på en måte sakte, sier 42-åringen, som erkjenner at selv ikke morens sykdom og død var motivasjon nok til å klare å stumpe røyken for ti år siden.

– Jeg prøvde, men det var forferdelig vanskelig.

Kjæresten ble vendepunktet

Ikke før hun fikk seg ny kjæreste kom vendepunktet.

– Han har aldri sagt noe eller mast om røykinga, men var opptatt av helsa mi. Det var mer det at jeg sjøl ble bevisst på hvordan det luktet av meg. Jeg synes det luktet uansett hva jeg gjorde, og til slutt smakte ikke røyken så godt lenger heller, sier Pettersen, som forteller at det heller ikke var så gøy å føle seg uglesett ute blant folk.

– Ja, jeg føler at røykere blir sett ned på. På en måte er det fint at man er kommet så langt at det å røyke blir sett på som noe veldig negativt, men samtidig synes jeg synd i de som røyker. Det er ikke noe artig å føle seg som et utskudd, sier hun ærlig.

Lagt på seg

En annen ting er de hersens kiloene som har sneket seg på.

– Jeg tror jeg har lagt på meg 15 kilo. Og de går ikke av heller, selv om jeg har trent massse og spist sunt. Samtidig sier jeg til meg selv at det tross alt er bedre å veie noen kilo mer enn å bli alvorlig syk. Men det er ikke noe morsomt, fastslår Beathe, som i lang tid var helt avhengig av nikotintoy.

– Det ble til slutt slik at jeg tygde så mye på dem at jeg fikk hodepine. I tillegg var det kostbart. Det var sikkert like dyrt som å røyke. Jeg synes egentlig nikotintoyene burde vært gratis.

– Hvordan håndterte du det å ikke røyke når du eksempelvis skulle feire noe, eller kose deg?

– Til å begynne med så jeg ikke vitsen med å sitte ute og sole meg engang, når jeg ikke kunne røyke. Men etterhvert ble det røyketoyen som ble min nye kos. Men jeg skjønte jo at det ikke kunne gå i lengden. Under en ferietur bestemte jeg meg for at når jeg gikk fri for toy, skulle jeg ikke kjøpe ny, sier hun.

– Hva med billige sigaretter på taxfreen?

– Jeg røykte tobakk, men lenge før jeg sluttet å røyke sluttet jeg å kjøpe billig tobakk på taxfreeen. Jeg visste at jeg bare røykte enda mer om jeg hadde mye, sier Beathe.

– Tenker du at du kommer til å begynne å røyke igjen noengang?

– Nei. Og jeg kan ikke ta en eneste røyk. Det vet jeg. Så jeg må bare holde meg langt unna. I begynnelsen hjalp det å sitte ved siden av en som røykte. Det kan jeg fortsatt finne på å gjøre, sier Beathe leende.