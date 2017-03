Stengte E6 over Kvænangsfjellet

Kvænangsfjellet ble stengt etter at skredet gikk over veien og blir stengt til fredag formiddag.

Fredag vil Vegvesenet inspisere terrenget med helikopter, og det blir gjort vurdering om man må utløse skred, opplyser Statens vegvesen til Nordlys.

I likhet med E8 i Lavangsdalen vil veien tidligst åpne fredag. Vanskelige værforhold, økende skredfare og krevende rydningsarbeid drøyer åpningen av E8 etter at et stort skred gikk torsdag. Seks personer ble reddet ut av biler som ble tatt av skredet på veien. En bil, en minibuss og en trailer ble tatt av det 200 meter lange og to meter dype skredet.

I Troms er også fylkesveiene 87 gjennom Tamokdalen, fylkesvei 91 til Breivikeidet, fylkesvei 243 på Senja, samt fylkesvei 347 og 348 i Skjervøy kommune stengt på grunn av den høye snøskredfaren.

Betydelig fare

Varslingstjenesten varsom.no til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder at snøskredfaren vil være betydelig i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør- og Indre Troms, Lofoten og Vesterålen og Ofoten fredag. Betydelig skredfare er nivå tre, og innebærer at noen middels store eller store naturlig utløste skred kan forekomme.