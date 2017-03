Politiet mener de ikke handlet i strid med tingretten

Altaposten var fredag formiddag i kontakt med kommunikasjonsavdelingen hos Politiets utlendingsenhet, rundt saken til Roland Ouendeno og måten han ble behandlet på etter at Oslo tingrett avsa kjennelse om å løslate mannen mot meldeplikt.

Etter å ha fått på plass en erklæring der Ouendeno løser samtlige norske journalister i samtlige redaksjoner fra taushetsplikt rundt hans egen sak velger teamleder ved ID-avdelingen, Donna Galway, å svare på noen av Altapostens spørsmål, per mail.

Opp til retten å vurdere

Angående at Ouendeno havnet på asylmottak i stedet for å få hjelp til å dra hjem til Alta, skriver Galway følgende:

– Når en utlending løslates etter å ha blitt fremstilt for retten i Oslo, vil man normalt få tilbud om transport tilbake til sitt tidligere oppholdssted i Norge. I visse tilfeller, og etter konkrete vurderinger, kan vi velge andre midlertidige løsninger. Hvorvidt PU har handlet i strid med rettens kjennelse er det retten som må vurdere.

Heller ikke når det kommer til at Ouendenos telefon ble beslaglagt, tar PU selvkritikk:

– Når det gjelder de to telefonene til Roland ble disse rutinemessig beslaglagt for undersøkelser da han ankom Politiets utlendingsinternat på Trandum. Roland samtykket til dette. Det er ulikt hvor lang tid undersøkelse av telefoner kan ta, men i visse tilfeller kan det ta opp til en uke, skriver hun.

Til Altaposten har både Ouendeno selv og hans støttespillere sagt at Roland ikke fikk låne telefon til å ringe noen, før fredag formiddag.

Galway sier følgende på dette:

«PUs mannskaper er selvfølgelig fleksible når det gjelder å låne ut telefon hvis man ytrer ønske om det etter løslatelse».

Hun sier det ikke stemmer at PC eller penger ble beslaglagt.

Videre sier hun seg uenig i at PU har behandlet saken på en dårlig måte.

– Vedtaket (kjennelsen) ble lest opp i retten. Det er rettens ansvar å sørge for at den fremstilte forstår kjennelsen. Av kjennelsen fra i går står det at den fremstilte godtok kjennelsen.

– Vi er følgelig ikke enige i Ballos vurdering om PUs behandling av saken.

Også Rolands advokat har reagert kraftig på måten PU har opptrådt.

Ikke lenger asylsøker

Altaposten har tidligere omtalt Ouendeno som asylsøker. Galway påpeker at Roland Ouendeno ikke har status som «asylsøker» lenger:

– Roland fikk endelig avslag på sin søknad om asyl 22. desember 2005, og fikk en utreisefrist 18. desember 2007. Han skulle etter Utlendingsloven ha returnert frivillig til Guinea innen denne datoen. Det finnes gode støtteordninger for gjennomføring av assistert retur gjennom International Organization of Migration (IOM).

– Vi skjønner at det for mange er et stort ønske om å oppholde seg i Norge, men det er PUs oppgave å uttransportere dem som ikke følger vedtakene fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).