Overgrepssak til Statsadvokatene

Politijurist Jon Mjellekås er sparsom med opplysninger, men sier til Finnmark Dagblad at politiets etterforskning nå er ferdig og at saken er sendt over til Statsadvokatene.

Mannen i 40-årene ble i oktober pågrepet på arbeidsplassen sin, siktet for seksuelt overgrep mot et fire år gammelt barn. Siktelsen ble senere utvidet, men juristen vil ikke kommentere hvorvidt mannen ennå er siktet for overgrep mot to barn. Han begrunner det med at det vil være en innblanding i vurderinger Statsadvokaten i Troms og Finnmark skal gjøre. Mannen har hele veien nektet straffeskyld i saken.