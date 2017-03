Løslatt av retten – ble plassert på nytt mottak

Som Altaposten kunne melde torsdag ble Roland Ouendo løslatt av Oslo tingrett, etter at tingretten behandlet saken der Politiets utlendingsenhet ville ha han varetektsfengslet i fire uker. Tingretten kom til at dette var et uforholdsmessig hardt inngrep, og løslot i stedet Ouendeno mot at han melder seg for politiet daglig:

– Retten mener at det å pålegge fremstilte i denne saken meldeplikt, da hos politiet i Alta, vil være tilstrekkelig, heter det i kjennelsen.

Hadde en avtale

Til Altaposten sier Roland at han ble glad for dette:

– Tingetten sa jeg skulle få dra til Alta. Jeg ble veldig glad, sier han.

Ouendenos advokat Derya Incedursun forteller at det ble gjort en avtale med politiet rett etter at domstolens kjennelse forelå:

– Etter at kjennelsen kom var Roland en fri mann. Han skulle kjøres til Trandum, for å hente tingene sine, og deretter få hjelp til å komme seg på flyet til Alta. Vi ble enige om at dette var ok, sier Incedursun.

Men i stedet for å kjøre Ouendeno de få hundre meterne fra Trandum til avgangshallen på Gardermoen, ble han transportert tilbake til Oslo.

– Jeg er i et transittmottak et sted i Oslo. Vet ikke hvor. Når jeg kom ut fra Trandum sendte de meg hit, på torsdag kveld rundt klokka 21. Fra da og til nå har jeg ikke fått vite noe. Jeg spurte flere ganger etter informasjon i resepsjonen, men fikk ikke informasjon, sa Ouendeno til Altaposten fredag formiddag.

Men det var ikke bare ved å holde han igjen i Oslo at myndighetene tilsynelatende forsøkte å stikke kjepper i hjulene for Ouendeno. Til tross for Oslo tingretts kjennelse, fikk ikke Roland sin egen telefon tilbake:

– Politiet tok den fra meg på mandag når de kom til meg på natta. Jeg har ennå ikke fått den.

Det var heller ikke mulig for han å på andre måter komme i kontakt med verken advokater, media eller folk som har hjulpet han – eksempelvis Olav Gunnar Ballo og familien.

– Jeg fikk ikke låne noen telefon heller, så jeg har ikke fått ringt noen før nå, sa Roland til Altaposten i 11-tiden fredag, etter å endelig ha fått tilgang på telefon.

– Fikk du ingen hjelp fra noen til å kontakte venner, media eller advokat?

– Nei, ikke før nå på fredag.

Dette reagerer både advokat Derya Incedursun og Ouendenos venn Olav Gunnar Ballo på. Incedursun blir opprørt når Altaposten forteller om dette til henne:

– Roland sier til Altaposten at han ikke har fått tilbake sin egen mobiltelefon, og at han heller ikke fikk låne telefon til å ringe verken Altaposten, dere eller noen av de som hjelper han. Hva tenker du om det?

– At det skulle gå så langt som dette, nei det .. Dette må jeg ta med Brynjar. For som jeg får dette forklart, så er dette absolutt ikke greit. Det vi skal huske er at han allerede fra Oslo tingrett avsa sin kjennelse torsdag var en fri mann. Vi var enige om at de skulle sende han med første fly hjem til Alta. Det som har skjedd her er på ingen måte greit, sier Incedursun.

– Vil hjem til Alta

Etter å ha blitt hentet på Refstad transittmottak av Eva Ballo, søster til Olav Gunnar Ballo og en av mange som har engasjert seg i Rolands sak, kunne Ouendeno i 12-tiden slippe skuldrene og slappe av – inntil videre. Fortsatt henger nemlig utkastelsesspøkelset over han.

– Hva skjer nå, for din del?

– Jeg er glad for å være ute av fengsel, for jeg satt i fengsel fra mandag til torsdag da tingretten slapp meg fri. Jeg blir også veldig glad om jeg kommer meg hjem til Alta. Jeg visste jo ikke hva jeg skulle gjøre da jeg slapp ut fra fengsel, og trodde jo jeg skulle få hjelp til å komme meg hjem. Men når jeg ikke fikk hjelp, og heller ikke fikk telefonen tilbake, så var det tungt. Det skal bli godt å komme hjem, sier Roland.