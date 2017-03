Her kan du parkere «Max» og «Molly»

– De er kjempeflotte, flere har spurt hvor de kan bestille de, skratter butikksjef Merja Huusko.

Hundehusene, eller hundeparkeringen det er snakk om er laget av elever fra arbeidslivsfaget ved Talvik skole.

Fikk sponsing

– Skolen lurte på om de kunne lage noe til butikken. Etter litt diskusjon fant vi ut at de kunne lage et hundehus. Det er jo mange som har med hunden og det er ingen steder å sette den fast utenfor butikken, sier Huusko og legger til at de sponset elevene med materiale.

– Elevene hadde det litt dårlig med penger, så jeg sponset de dersom det ble ordentlig.

Og det ble det, mener butikksjefen.

– Torsdag kom de med det endelige produktet. Det var jo kjempefint! Jeg la også bildet ut på Facebook-gruppa for butikksjefene i Coop. Der er det er flere som spurte hvor jeg har kjøpt den, sier hun.

– Her har elevene funnet sitt marked, skratter hun.