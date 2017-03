Drysser penger over lærerstudentene

– Dette er et skikkelig bra tiltak for å få flere til å velge lærerutdanning, og for å få flere lærere til å bosette seg i Nord-Norge.

I tillegg kommer rundt 55.000 kroner til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid.

– Dette kommer i tillegg til de første 50.000 kronene, sier Jørstad.

Og oppå dette igjen kommer 55.000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark.

– Denne er helt uavhengig av de to andre, og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid, sier Jørstad.

Han påpeker at dette er snakk om en engangs-nedskrivning, ikke et årlig nedskrivingsbeløp.

– For oss i Finnmark og Nord-Troms er imidlertid det beste av alt at dette ikke påvirker den eksisterende nedskrivningsordningen. Her får lærerstudentene med andre ord i både pose og i sekk, stråler han.

Kompensasjon

Fra og med høsten 2017 gjøres lærerutdanningene til femårige mastergradsstudier. Frykten har vært at færre studenter vil velge lærerutdanning, da læreryrket fortsatt ikke matcher andre mangeårige utdanningsløp med tanke på lønn.

– I forhold til å velge andre utdanningsløp på fem eller flere år, som ingeniør eller lege, så ender lærerne opp med et forholdsvis dyrt studielån og ikke fullt så høy lønn. Meningen med incentivordningen er å blant annet kompensere for dette. De som fullfører på normert tid får sisteåret sitt mer eller mindre «gratis» med denne ordningen – og så ligger muligheten der for ekstra lånekutt, påpeker han.

Roser Venstre

Nøyaktig hvor mye penger tiltaket blir å koste, har ikke Jørstad oversikt over.

– Men i og med at det ligger en gulrot der for å fullføre på normert tid, så vil det være en del å tjene på dette og. Samtidig er det ikke tvil om at dette er et kostbart tiltak, sier han.

– Hvem var det som kom på ideen?

– Her skal Venstre ha mye av æren, de har presset godt på for å få til en slik ordning. Regjeringen så at tiltaket er bra, og valgte å gå for dette. Som skolepolitiker lokalt og på fylket sier jeg meg enig i at dette er et bra tiltak for lærere generelt og et meget bra tiltak for å sikre lærerrekrutteringen i de nordnorske fylkene. Et skikkelig godt distriktstiltak, og en ekstremt god nyhet for oss som har vært bekymret for rekrutteringen til læreryrket.

– Når tror du vi vil se effekten?

– Jeg tror det kan komme raskt, kanskje allerede fra sommeren av, når studiesøknadene kommer inn. Det vil uansett ikke gå lang tid før vi vil få svar på om dette fungerer eller ikke, mener han.