Derfor ble han sluppet fri av Oslo tingrett

Etter at han ble fraktet fra Alta mandag formiddag havnet Roland Ouendeno på Trandum. Her ble han sittende i Politiets utlendingsenhet (PU) sin varetekt i tre døgn, før han ble fremstilt for Oslo tingrett. Ouendenos advokat Brynjar Meling har overfor Altaposten påpekt at det kan ha vært et menneskerettighetsbrudd å holde Ouendeno så lenge i varetekt uten å fremstille han for retten.

Rettsmøtet i tingretten startet torsdag 30. mars klokka 13.00.

Ba om fire uker

I kjennelsen fra tingretten fremgår det at PU ber om fire ukers varetektsfengsling for Ouendeno. Bakgrunnen er UDIs vedtak av 15. desember 2014, hvor han utvises fra Norge.

– Fremstilte (Roland Ouendeno, red. anm) ble pågrepet 27. mars 2017 idet det var planlagt å fremstille han fra for en delegasjon fra Guinea. Han opplyst da at han ikke hadde mulighet for å returnere dit og at han ikke hadde gjort forsøk på å fremskaffe reisedokumenter eller returnere dit. Han ønsket å bo i Alta og var usikker på hvordan han stilte seg til å la seg fremstille for en delegasjon fra hjemlandet, gjengir tingretten i kjennelsen.

Tingretten skriver at myndighetene i medhold av utlendingsloven kan pågripe og fengsle en utlending «hvis det er konkrete holdepunkter for at han vil unndra seg iverksettingen av vedtak som innebærer at han plikter å forlate riket».

– Retten finner at det foreligger konkrete holdepunkter for at fremstilte vil unndra seg iverksettingen av UNEs vedtak dersom han løslates. Retten viser til at han har oversittet utreisefristen som ble satt 18. desember 2007 og siden oppholdt seg ulovlig i Norge. Han har ikke gjort noe for å forlate Schengenområdet frivillig, og har heller ikke overholdt plikten om å melde fra til politiet om endret adresse. At fremstilte den siste tiden har bodd på kjent adresse, og at det synes uklart om han har vært forsvunnet i perioden 2004 til 2007, slik utlendingsmyndighetene har lagt til grunn, endrer ikke rettens vurdering av at grunnvilkåret om unndragelsesfare foreligger. Det vises også til at fremstilte også i retten i dag har sagt at han ikke ønsker å returnere til Guinea frivillig, og at han nå også vet at han er i en prosess hvor det er realistisk med utsendelse.

Meldeplikt i Alta helt ok

Men samtidig mener retten at fengsling vil være et uforholdsmessig inngrep:

– Retten mener at det vil være tilstrekkelig med fengslingssurrogater (eksempelvis meldeplikt, red. anm) i dette tilfellet. Retten mener at fremstiltes forklaring om at han har oppholdt seg i Alta helt siden 2003 må legges til grunn, herunder hans forklaring om hvorfor han i 2004-2007 ble meldt forsvunnet. Han har altså bodd i Alta sammenhengende i 14 år, hovedsakelig på kjent adresse, og gitt en troverdig forklaring for hvorfor han av UDI ble meldt forsvunnet i en periode.

Videre skriver retten:

– Fremstilte har forklart at hele hans nettverk i Norge er i Alta, at det er der han har bodd og ønsker å bo, og at han vil etterkomme pålegg fra politiet om retur, selv om han ikke ønsker å returnere til Guinea frivillig. Det han har forklart kan ikke forstås som at han forklarer seg uklart, men at han vil respektere politiets pålegg selv om han selv ønsker noe annet.

– Retten mener at det å pålegge fremstilte i denne saken meldeplikt, da hos politiet i Alta, vil være tilstrekkelig for å avbøte den unndragelsesfare som foreligger. De praktiske utfordringene med å få til fremstilling for delegasjonen i Guinea kan ikke være avgjørende når retten mener at meldeplikt her vil være tilstrekkelig som et fengslingssurrogat.

- Etter dette tas ikke begjæringen om fengsling i inntil fire uker til følge. Fremstilte løslates mot meldeplikt, skriver retten.