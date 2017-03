Avtalen på plass

Mandag kveld vedtok styret i Alta kristne grunnskole (AKG) at tariffavtalen for lærerne skal på plass igjen. Da hadde representanter fra Utdanningsforbundet reist til Tromsø, og var klare til å møte en representant fra Riksmeklingsmannen om saken dagen etter.

Helene B. Isaksen er glad for at alt er på stell på arbeidsplassen hennes.

– Det var en god nyhet å få fra styret, sier plasstillitsvalgt Isaksen i Utdanningsforbundet.

Hun har stått fremst i arbeidet ved skolen for å få på plass tariffavtalen. Leder Kari Lium i Utdanningsforbundet i Finnmark peker på mange fordeler ved en slik avtale.

– Det er en trygg plattform å stå på, siden man da er garantert samme regulering som andre lærere i forhold til arbeidstid, lønn og medbestemmelse. Man får faste, regulerte former som er enkle å forholde seg til, sier Lium.

AKG hadde tariffavtale for lærerne sine fra skolen åpnet i 2003 til 2010, men den ble da sagt opp. I tiden etter har lærerne hatt individuelle arbeidsavtaler, der skolen har fulgt kommunens retningslinjer og tariffer i forhold til arbeidstid og lønn. I 2,5 år har det vært jobbet med saken fra Utdanningsforbundets side.

– Når man står uten tariffavtale er det veldig vanskelig å ha oversikt over det som foregår på dette området i kommunen. Det krever mye administrativ kapasitet å følge med, og en liten skole som AKG har ikke denne kapasiteten, fastslår Lium.

Toril Sivertsen, som representerer lærergruppa på AKG som står utenfor Utdanningsforbundet, er også glad for at avtalen er på plass. Avtalen vil omfatte også de lærerne som ikke er organisert. Blant annet vil tariffavtalen gi klarere retningslinjer for lærernes medvirkning i forbindelse med klasseturer og ulike arrangement utenfor skole og skoletid.

– I dag har vi en lokal avtale på dette, men nå vil vi nok måtte følge den avtalen som gjelder i kommunen, og det er greit nok, fastslår Sivertsen.