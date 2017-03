Advokat: – Det var ikke dette vi ble enige om!

Roland Ouendenos advokat i Oslo tingrett var Derya Incedursun, fra advokatene Sjødin, Meling & co, som var i retten på vegne av Ouendenos faste advokat Brynjar Meling.

Hun blir opprørt når hun får forklart fra Altaposten hva som hendte etter at tingrettens behandling torsdag. Til Altaposten har nemlig Ouendeno forklart at han ble kjørt til mottaket på Trandum. Her fikk han tingene sine.

Men i stedet for å kjøres et par hundre meter, til avgangshallen på Gardermoen, sendte Politiets utlendingsenhet mannen inn til Oslo sentrum igjen, til transittmottaket på Refstad.

– Nei, hva i alle dager, det var absolutt ikke dette vi ble enige om, sier Incedursun til Altaposten.

– Etter behandlingen i Oslo tingrett spurte politiadvokaten om det var greit at de hadde han til klokka 15.00, og at han ble kjørt utover til Trandum etter dette, for å hente tingene sine og deretter hjulpet med flytransport hjem til Alta. Vi ble enige om at dette var ok, forklarer advokaten.

– Behandlingen han får er helt skandaløs! Sluppet fri av tingretten, plassert på nytt asylmottak av Politiets utleningsenhet: – De holder et helvete med han!

Da hun var på Trandum noe senere, rundt klokka 18.30, møtte hun på Roland:

– Da hadde han bagene sine, alt var pakket ned og han var klar til å dra. Jeg sa til han at han bare måtte ta kontakt med meg eller Brynjar (Meling, red. anm), eller med Altaposten hvis det var noe mer.

– Roland sier til Altaposten at han ikke har fått tilbake sin egen mobiltelefon, og at han heller ikke fikk låne telefon til å ringe verken Altaposten, dere eller noen av de som hjelper han. Hva tenker du om det?

– At det skulle gå så langt som dette, nei det .. Dette må jeg ta med Brynjar. For som jeg får dette forklart, så er dette absolutt ikke greit, sier Incedursun.

– Det vi skal huske er at han allerede fra Oslo tingrett avsa sin kjennelse torsdag var en fri mann. Vi var enige om at de skulle sende han med første fly hjem til Alta. Det som har skjedd her er på ingen måte greit, sier hun.