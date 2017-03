– Har ikke avdekket støtte for påstandene om fryktkultur

Finnmark fylkeskommune har utarbeidet en pressemelding angående oppslaget om rapport om arbeidsmiljøet ved Alta videregående skole.

Rapport om arbeidsmiljø ved Alta videregående skole Les hele rapporten her

Konsulentselskapet AFF har utarbeidet en rapport om arbeidsmiljøet ved Alta videregående skole der de kommer med flere anbefalinger.

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av samtaler med ledelse, verneombud, fagforeninger og ansatte. AFF har ikke avdekket støtte for påstandene om at det er en generell fryktkultur ved skolen. De fleste ansatte synes det er et godt arbeidsmiljø ved skolen. Likevel påpeker rapporten forhold som skolen vil ta tak i. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra AMU, tillitsvalgte og ledelse som skal lage en handlingsplan for å følge opp anbefalingene.

I mandatet for arbeidet der en rekke intervjuer/samtaler er gjort, heter det at AFF bistår for «å støtte opp under utviklinga av arbeidsmiljøet ved skolen. Herunder også hvilke forhold som må tilrettelegges for at Bruer skal komme tilbake i ordinært arbeid som følge av dommen.»

Tre anbefalinger

AFF ved Norges Handelshøyskole har kommet til tre anbefalinger:

• Skolens ledelse og AMU må straks sett i gang med å lage en handlingsplan for hvordan gamle saker kan avsluttes og nye saker skal håndteres i fremtiden.

• Skreddersy et lederutviklingsprogram som møter behovene for en mer fokusert ledelse.

• Elevboligene må organisatorisk høre til der hvor leder for elevboligene rapporterer.

Til slutt skriver AFF at det må utvikles en helhetlig plan og handlingsplan for arbeidsmiljørelaterte spørsmål, herunder en eventuell arbeidsmiljøundersøkelse. Handlingsplanen må utvikles i nært samarbeid med AMU.

Ønsker for framtida

-De fleste vi har snakket med uttrykker et sterkt ønske om arbeidsro. De ønsker å slippe den negative oppmerksomheten arbeidsplassen deres får gjennom media, heter det i rapporten.

Det viser seg også at mange ønsker en kultur der man kan ta opp uenigheter. De fleste anser Alta videregående skole som en attraktiv arbeidsplass. Mange ser positivt på framtida, og mange uttrykker håp om å legge rettssakene bak seg og tenke framover.

Konklusjon og anbefalinger:

AFF skriver følgende til slutt:

«Det er oppstått en situasjon ved Alta VGS som følge av bl.a. Bruersaken. Situasjonen handler imidlertid ikke bare om Bruer – det er også forskjellige andre saker som kommer til overflaten i Bruersakens kjølvann. Sammen skaper disse sakene en fraksjonsvirksomhet som påvirker arbeidsmiljøet i en uheldig retning. De fleste medarbeiderne ved skolen, basert på vårt utvalg, anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende og aksepterer også dagens ledelse.

Vi har avdekket eksempler på uheldig håndtering av konflikter og at konflikter har fått utvikle seg til å bli større enn hva vi anser er nødvendig. Bruersaken er et godt eksempel på begge, men det finnes flere.

Vi har avdekket at ledelse ikke er profesjonalisert i tilstrekkelig grad, i den forstand at lederne fremstår som et enhetlig organ med en klar strategi som følges opp i praksis.

Vi anbefaler at skolens ledelse og AMU straks setter i gang med å lage en handlingsplan for hvordan gamle saker kan avsluttes og nye saker skal håndteres i fremtiden.

Vi anbefaler et skreddersydd lederutviklingsprogram som møter behovene for en mer fokusert ledelse.

Vi anbefaler at elevboligene organisatorisk hører til der hvor leder for elevboligene rapporterer.

Det må utvikles en helhetlig plan og handlingsplan for arbeidsmiljørelaterte spørsmål, herunder en eventuell arbeidsmiljøundersøkelse. Handlingsplanen må utvikles i nært samarbeid med AMU.»