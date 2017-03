– Behandlingen han får er helt skandaløs!

Etter at Roland Ouendeno torsdag ble besluttet løslatt med umiddelbar virkning i en kjennelse fra Oslo tingrett, ble det gjort utallige forsøk på å komme i kontakt med asylsøkeren fra Guinea. Men mannens mobiltelefon ble aldri skrudd på.

Til tross for at han sitter på kontaktinformasjon til flere forskjellige hjelpere, samt at han fikk en lapp med kontaktinfo til Altapostens journalist mandag da han ble hentet av to politibetjenter, ble ingen oppringt av mannen.

– Jeg er en død mann Seks timer. Det var det Roland Ouendeno fikk til å pakke sammen livet sitt da han ble kastet ut av Norge.

Fredag fant tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo og familien ut hvorfor.

– I stedet for å slippe han løs og hjelpe han med å komme i kontakt med folk som kunne bistått med å få han tilbake til Alta, har altså Politiets utlendingsenhet gitt han en helt skandaløs behandling. Han ble plassert på et asylmottak på Refstad, ingen informerte han om hvor han er, han har ikke fått telefonen, pengene eller PCen sin, og har neppe fått særlig informasjon om hva vedtaket innebar, tordner Ballo.

– Roland er løslatt Roland Ouendeno er en fri mann – enn så lenge. Nå er han på vei hjem til Alta.

– Jeg er meget opptrekt nå, og har mistet alt jeg måtte ha hatt av respekt for norske utlendingsmyndigheter, sier han.

Først fredag i 10.30-tiden, etter å ha fått låne en telefon i resepsjonen på mottaket der han befant seg, kunne Ouendeno kontakte Ballo og familien.

– Trenering

Ballo og resten av familien fastslår at Politiets utlendingsenhet har opptrådt på en måte som vitner om at de forsøker å trenere saken.

Dette kommer oppå at Ouendeno ikke ble fremstilt for Oslo tingrett før det var gått tre og et halvt døgn etter pågripelsen i Alta.

– Det er helt absurd! Politiets utlendingsenhet bruker først altfor lang tid på å få han framstilt for retten. Deretter driver de og forsinker og trenerer prosessen – etter at Oslo tingrett har fattet et lovlig vedtak. Nå må utlendingsmyndighetene jaggu slutte å tøve og forholde seg til domstolen på en ordentlig måte – og ikke minst også behandle Roland ordentlig. De har holdt et helvete med han hele veien, og så topper de det med dette. Det skal ikke gå an!

Ballo sier familien vil gjøre det de kan for å få Roland tilbake til Alta så snart det lar seg gjøre.

– Og jeg håper når han kommer tilbake at det møter opp folk og tar han vel imot på flyplassen.