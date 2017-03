– Strutsepolitikk fra Sametinget

– Sametinget framstår som både ekskluderende, irrelevant og arrogant i sitt svar til kommunen. På vegne av innbyggerne i Kvalsund må jeg uttrykke min skuffelse og frustrasjon over måten Sametinget imøtekommer en politisk henvendelse fra en kommune som ønsker dialog og samarbeid, skriver ordfører Terje Wickstrøm i en pressmelding.

Allerede 5. januar sendte kommunen forespørsel om et dialogmøte for gjennomgang av Nussir-saken, det vil si den såkalte LUK-rapporten (Lokal samfunnsutvikling i kommunene). Bekymringen for ringvirkninger av gruvedrifta har vært stor på Sametinget

Kvalsund-ordføreren stusser over den trege responsen.

– Det tok tid, og henvendelsen er avspist med et møte med sametingsrådgivere. Det sier noe om hvor mye en slik henvendelse er prioritert fra organet, mener Wickstrøm. Han oppfatter svaret dithen at det ikke er aktuelt med en diskusjon om ringvirkninger.

– Det oppleves som skuffende og overraskende. Sametinget legger altså begrensninger på hva som kan aksepteres diskutert. Man skulle ikke tro at det var mulig, skriver ordføreren. Han mener dette er strutsepolitikk som ikke tjener Sametingets interesser.

Altaposten har forsøkt å få kontakt med sametingspresident Vibeke Larsen, men har ikke lyktes.