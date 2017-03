– Roland er løslatt

Altaposten fikk torsdag like før klokka 15 en kort tekstmelding fra Roland Ouendenos advokat Brynjar Meling. Her fremgår det at det har skjedd en dramatisk endring i utsendelsessaken rundt Ouendeno:

– Han er løslatt etter rettsmøtet og på vei hjem til Alta, skriver Meling.

– Har du en rask kommentar til dette?

– Det er åpenbart at tingretten har hatt tillit til at det ikke er noen unndragelsesfare for Rolands del, slik at de har akseptert at meldeplikt hjemme i Alta er tilstrekkelig, skriver Meling til Altaposten.

Han har selv vært i en annen rettssak i Stavanger i dag, og har hatt hjelp fra en kollega til å føre Rolands sak for fengslingsmøtet.

Altaposten kommer tilbake med mer.