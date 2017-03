Hva med VG-lista i nord?

Nåløyet for å få den attraktive konserten til Finnmark er imidlertid særdeles trang. Det er 150 byer og tettsteder rundt om i landet som er med, inkludert Alta, Kautokeino, Hammerfest, Lakselv og Kirkenes.

To datoer

VG og dagligvarekjeden Extra står bak den suksessfulle turneen som gjester byene Oslo, Bergen, Trondheim og Bodø, Nå dobler de antall ekstra konserter. 26. juli og 2. august er de aktuelle ekstrakonsertene berammet. De siste årene har Sortland og Førde vunnet kampen om det som har blitt folkefester med kjente artister. Hammerfest var lenge med i kampen for to år siden, på grunn av det store engasjementet.

– VG-Lista er et veldig populært arrangement for VG. Det er en folkefest, og konkurransen vil engasjere både unge mennesker, familier og lokalsamfunn over hele landet, sier kommersiell direktør Christian Haneborg i VG.

Må være kreative

Engasjement og kreativitet er de to nøkkelordene for om man klarer å kare seg videre i konkurransen.

– Engasjement handler om å skape mest mulig engasjement i sosiale medier, både på Facebook og Instagram. Hver by har et eget bilde og en egen hashtag. Kreativitet handler om å finne på mest mulig sprø ting. En jury vil vurdere summen av engasjement og kreativitet, opplyses det i en pressemelding.

Bare seks går videre. Konkurransen startet allerede mandag 20. mars og foregår i to runder. I første runde er alle byene med. Denne runden varer tre uker, fra mandag 20. mars til søndag 9. april (palmesøndag) ved midnatt. Så tar de en liten pause i påsken. Rett etter påske kunngjør de seks byer som går videre til andre runde.

I andre runder er seks byer er med – i en finalerunde som vi har kalt «ti tøffe dager».

– Til slutt vil vi den 4. mai kåre to extra byer som vinner VG-Lista til sin by, fristes det.

