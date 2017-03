Feirer et år med suksesshistorier

For de som ikke er kjent med Frisklivssentralen, er det et lavterskeltilbud med fokus på fysisk aktivitet, ernæring og tobakk. Formålet er å hjelpe personer med behov for eller ønske om endring av sine vaner innenfor områdene fysisk aktivitet, ernæring og tobakk. 1. april feirer det kommunale tilbudet ett år.

Endring for livet

– Det er veldig mange som opplever kursene som noe positivt, både fysisk og psykisk. Men det er kanskje den psykiske forandringen mange snakker mest om i etterkant. De har fått tilbake troen på seg selv, og troen på at de kan få til det de ønsker, sier fysioterapeut Karina Haus Steinshylla.

En av dem er Torild Gjøsæter.

Etter en lang kamp for røykeslutt, kraftig astma, redusert lungekapasitet og slitasjegikt fant Gjøsæter ut at noe måtte gjøres.

– Jeg trente på egenhånd to til tre ganger i uka, men det var liksom ikke nok. Så tenkte at jeg måtte gjøre noe. Etter et avisoppslag tok jeg da kontakt. Ikke bare fordi jeg ville, men fordi jeg var nødt til det for å overleve, sier hun.

Det ble startet på et nytt liv.

Gjøsæter forteller at hun begynte der i begynnelsen av september. Da hun var hos lungespesialist i november, fikk hun gladbeskjeden.

– Jeg hadde forbedret lungekapasiteten med mange prosent. Det var helt fantastisk, for jeg hadde aldri trodd jeg skulle gå på fjelltur igjen, eller være uten pustehjelp på natta.

Lavterskeltilbud

Haus Steinshylla legger vekt på at tilbudene de har er til for alle, uansett alder, problemstilling eller sykdom/ikke sykdom.

– Kjernetilbudet er en 12 ukers oppfølgingsperiode med tilbud om individuelle helsesamtaler, der vi har fokus på målsetting og planlegging – og videre med muligheter for å delta på opptil 4-5 gruppetreninger i uka. Både med og uten fysioterapeut.

– Vi er et tilbud for alle, alle de som ønsker hjelp til å endre levevaner med fokus på fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, legger hun til.

For Gjøsæter er det det gode samholdet som gjør at hun nå har søkt om et nytt kurs.

– Jeg har vært på flere opptreningssentre og fått trent masse, men når man kommer hjem igjen, sklir det bare ut. Mens her er vi en gruppe på ca ti personer som trener sammen, samtidig som det er individuelt. At man i tillegg kan ta kurs om ernæring er bare positivt, sier hun.

– Vi oppfordrer folk til å ta kontakt for å høre hva vi kan tilby. Vårt mål er å skape motivasjon til å holde på selv, skyter Haus Steinshylla inn.

– Kom og snakk med oss

I forbindelse bursdagsfeiringen første april, vil Frisklivssentralen stå på stand i Alta sentrum mandag 3. april. Her vil også Torild Gjøsæter være for de som har spørsmål om hennes erfaringer.

– Vi oppfordrer bedrifter i sentrum til å ta en aktiv lunsj og se hva vi har å tilby, avslutter Karina Haus Steinshylla med og ber de som er interessert sjekke Frisklivssentralen i Alta på Facebook for mer informasjon.