Endelig fergeåpning

I nesten ett år har trafikken over Korsfjorden gått fra en midlertid fergekai 600 meter unna det vanlige leiet på Nyvoll, men på morrakvisten kan de første passasjerene glede seg over at den nye kaia er levert fra Tecto Entreprenør AS fra Alta til Finnmark fylkeskommune.

Syv meter bred

Leiet har en total lengde på 83 meter og en effektiv lengde på 63 meter. Selve brua er syv meter bred.

Dårlig vær har skapt litt kluss, men sist mandag kunne Kenneth Strifeldt i Tecto fortelle at alt går som det skal.

– Vi har prøvekjørt utstyret og alt ser ut til å virke, forsikret Strifeldt, som nå er klar til å teste systemet i virkeligheten.

Ferdig til sommeren

Ikke nok med det; fergeleiet på Eidet i Korsfjord skal være ferdig til sommeren.

– Vi er i rute, så fergeleiet på andre siden skal være klar til sommeren, sier Strifeldt.

Totalt vil jobben med fergeleiene koste anslagsvis 40 millioner kroner.