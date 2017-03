– Alta Ap lurt nok en gang

Alf Bjørn har vært sentral i Alta Ap siden 1980-tallet, men har de senere år investert hele sin politiske kapital som en forkjemper for Altas helsetilbud. Han reagerer svært sterkt på oppslaget i Altaposten, hvor en strålende leder av Finnmark Ap, Ingalill Olsen, er avbildet etter at hun under årskonferansen manet velgerne til å sikre at Ap blir en valgvinner med tre mandat i Finnmark.

– Først og fremst er dette så urealistisk at en må stille spørsmål med vurderingsevnen til partilederen. For det andre er dette en direkte provokasjon mot velgerne i Alta, som hun allerede synes å ha innkassert. Fakta er at Finnmark Ap i valg etter valg har lurt velgerne i Alta med å fortelle om at alt skal bli så mye bedre innenfor helse, men fortsatt å jobbe mot Alta straks valget er over, sier den engasjerte partiveteranen.

– Lojalitet til innbyggerne

Hans hjerte banker fortsatt sterkt for Arbeiderpartiet, og han er helt sikker på at det samme er tilfelle hos svært mange velgere i Alta-regionen. Hans vurdering er at Ap ville høstet brorparten av stemmene i regionen hvor hver tredje velger i fylket befinner seg. Denne gang tror han Ap-velgerne ikke lar seg lure og velger noen som vil kjempe for Altas helsetilbud.

– Ingalill strålte for Alta Finnmark Ap tror de skal vinne Alta-velgerne og sikre tre mandat.

– Jeg tror ikke vi får noe normalvalg i Alta-regionen. Folk flest har for lengst avslørt leder Ingalill Olsen, nestleder Alf E. Jakobsen og resten av Finnmark Ap. De må gjerne komme til Alta å fortelle at de jobber for at vi skal ha et helsetilbud på nivå med resten av landet. Folk flest ser at vi blant annet har et akutt- og fødetilbud dramatisk mye dårligere enn noen andre byer i landet med samme befolkningsmengde. Velgerne er lei de fagre ord om alt skal bli så mye bedre. Det største bløffen heter Alta Nærsykehus, klargjør Bjørn og innrømmer at han også er skuffet over sine kamerater i Alta Ap:

– Jeg hadde håpet at dere skulle legge vekk lojaliteten til partiet og stått opp og vist solidaritet med innbyggerne i Alta. I stedet for å jatte med under årskonferansen skulle dere ha sagt klart fra at det er helt unødvendig å komme til Alta og drive valgkamp for både Alf E. og Ingalill. Lojalitet i valgkampen burde vært møtt med krav om støtte til konkrete forbedringer.