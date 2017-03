Trenger 4000 lærere

Det er ikke uten grunn av Torbjørn Røe Isaksen drar nordover de neste dagene.

Onsdag kommer statsråden til Alta for å diskutere blant annet rekruttering på Campus Alta og Alta videregående skole. Tallenes tale er ikke til å ta feil av. De ti neste årene vil Nord-Norge trenge minst 4.000 nye lærere. I tillegg er andelen ufaglærte høyere i nord enn resten av landet.

Kunnskapsdepartementet anslår at Nord-Norge vil ha behov for 4.000 lærere for å erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon de ti neste årene, skriver Aftenposten. Et annet problem er at studieplassene på grunnskolelærerutdanningene i Nord-Norge ikke fylles.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier det er behov for statlige tiltak som ekstra stipend og rekruttering for å gjøre noe med lærermangelen i de tre nordligste fylkene.

– Det er store avstander, desentraliserte skoler og mange små skoler, og kanskje har det også noe med at det historisk sett har vært en svakere tradisjon for å ta høyere utdanning her enn i andre landsdeler, legger han til som forklaring på hvorfor lærerutdanningene i nord sliter med rekrutteringen. (©NTB)