Pengedryss til idretten

Ishavskraftfondet har delt ut sine penger for 2017. Blant de heldige er Kautokeino IL, som får 25.000 kroner.

Fondet er et samarbeid mellom Ishavskraft og Finnmark idrettskrets for å medvirke til økt aktivitet og oppslutning om barne- og ungdomsidretten.

Leder Linda Follesø i Finnmark idrettskrets opplyser at det var kommet inn 57 kvalifiserte søknader i år. Komiteen hadde en stor utfordring med å plukke ut de beste tiltakene blant veldig mange gode søknader. Ishavskraft valgte å løfte beløpet fra 80.000 til 100.000 kroner. Dermed var det syv idrettslag som fikk uttelling.

– Hvert år blir vi gledelig overrasket over hvor mye frivillig og viktig arbeid som legges ned for barne- og ungdomsidretten rundt omkring i fylket, sier Follesø til ishavskraft.no.

Disse tildelinger ble vedtatt for Ishavskraftfondet 2017:

•Hasvik IL, 10 000 kroner

•Havøysund IL, 10 000 kroner

•Karasjok Håndballklubb, 20 000 kroner

•Kautokeino IL, 25 000 kroner

•Kirkenes Puckers, 10 000 kroner

•Varanger Ballklubb, 15 000 kroner

•Varanger Trekkhundklubb, 10 000 kroner

Begrunnelsen for at Kautokeino IL får 25.000 kroner, er at man aldri tidligere har hatt et turntilbud i klubben. Aktiviteten fikk en overveldende mottakelse og det er tydelig at dette har vært et etterlengtet tilbud.