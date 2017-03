E6 sperret etter ras

Søndag kveld kom det inn melding om et snøskred på E6 i Tanadalen. Nødetatene og frivillige ble varslet og var raskt på vei til stedet. En periode var det usikkert om det kunne være noen i raset.

– Vi var bekymret med tanke på kjøretøyer vi ikke hadde oversikt over, og om personer var fanget inne i raset, fortalte operasjonsleder Svein Erik Jakobsen til NRK. Det viste seg at en brøytebil delvis fikk raset over seg, men ingen ble skadet.

E6 er nå sperret ved Levajok.

– Veien vil bli ryddet utpå mandagen av Mesta. Omkjøring via Finland, meldte politiet i dag tidlig.