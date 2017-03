Bytter kai i Hammerfest

Fra 1. april skifter VargsundXpressen anløpskai i Hammerfest.

– Dette skjer etter tilbakemeldinger om at den ligger for langt unna bussrutene og de andre båtene, sier konstituert samferdselssjef Jørgen Blix i Finnmark fylkeskommune. Så langt har kai 7 vært i bruk, på sjøsiden av kulturhuset.

– Vi har lenge hatt et ønske om å samle alle båtene, for å forenkle overgang fra båt til båt, samt også sørge for litt enklere overgang for de som skal være med bussen videre, sier Blix. VargsundXpressen vil den ligge bakerst på kai 2. På samme kai vil også MåsøyXpressen komme inn, mens SørøysundXpressen fortsetter å ligge ved kai 3, og LoppaXpressen vil anløpe kai 4.