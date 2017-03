– Tarjei en god kandidat

Under årskonferansen til Finnmark Ap ble kabalen lagt for toppteamet i Finnmark fylkeskommune etter høstens valg. Det er klart at dagens fylkesordfører Runar Sjåstad forlater arenaen og blir stortingsrepresentant for Ap. Sjåstad er nominert på 1. plass på Ap-lista, og det skal et politisk jordskjelv ganger to til for at han ikke skal ta sete på Stortinget de neste fire år.

Det har lenge vært klart at dagens fylkesvaraordfører Ragnhild Vassvik, som har sine politiske røtter rent geografisk både på Nordkyn og i Karasjok, blir å overta etter Sjåstad og lede fylkeskommunen fra høsten og fram til vaglet i 2019. Spenningsmomentet har vært hvem son skulle bli ny fylkesvaraordfører.

Kampvotering mellom dagens gruppeleder Remi Strand (Vardø) og Hammerfests Tarjei Jensen Bech på årskonferansen ble jevn. Jensen Bech er i dag medlem av hovedutvalget for samferdsel, og var en valgvinner i Ap ved siste fylkestingsvalg basert på ekstrastemmer.

Voteringen viste en tett kamp, men til slutt hadde Tarjei Jensen Bech noen få stemmers overvekt.

– Utgangspunktet til Alta Ap var at vi gjerne så at Remi Strand rykket opp og ble fylkesvaraordfører. Det ville vært bra for kontinuiteten , men fra Alta har vi et veldig godt forhold til Tarjei og tror han vil bli en god og samlende fylkesvaraordfører, sier leder i Alta Ap, Steinar Karlstrøm.