– Snøbygene ligger i kø i havet i nord mandag, og snø er stikkordet for Finnmark og Troms denne uka, potensiale for rikelige mengder, skriver meteorologene fra Meteorologisk institutt, som Twitrer bildet over.

Vakthavende meteorolog Sjur Wergeland forklarer.

– Det svarte på bildet er havet, mens de hvite «dottene» er kraftige snøbyger som ligger ute i havet.

– Disse snøbygene danner seg fordi kald luft legger seg over an varm havoverflate. Snøbygene blåser så over kysten når det er vind fra nord-vest, og spesielt i Alta vil snøbygene komme helt inn i byen via Altafjorden, sier Wergeland.

Vil vare et par dager

Meteorologen forklarer videre at forholdene vil være slik et par dager.

– Det blir perioder med snøbyger resten av dagen i dag. Det samme på tirsdag og onsdag, sier Wergeland.

Ifølge yr.no vil det i morgen, tirsdag og onsdag være mellom minus fire og minus fem grader. Tirsdag vil det være en frisk bris fra nord-nordvest, mens det på onsdag vil være en laber bris fra nord-nordvest.