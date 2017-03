– Ingalill strålte for Alta

Etter et dramatisk nominasjons- og representantskapsmøte i Finnmark Ap før jul fikk leder Ingalill Olsen tillit som en av de to «sikre» plassene på Ap-lista. Det selv om det var et opprør mot Olsen, ikke minst fra Alta hvor hun synes å ha null tillit både blant partikamerater og folk flest. I helgen avholdt Finnmark Ap årskonferanse i Alta, og verken anti-Alta-holdningen som var tema på nominasjonsmøtet, eller Olsens åpenbare mistillit i Alta, ble tema.

– Partileder Ingalill Olsen gjorde det strålende i helga. Hun stod virkelig på, og framstår som en klar og tydelig i saker som er veldig viktig for Alta og resten av Finnmark. Med en Høyre/Frp-regjering som drar fram den ene sentraliseringsprosessen etter den andre, er det behov for sterke motkrefter. Ap vil garantert stoppe det som nå iverksettes hvor makt og arbeidsplasser flyttes ut av Finnmark under dekke av effektivisering og sterkere enheter, sier Steinar Karlstrøm.

Uten tillit i Alta?

Han leder Alta Ap, men er også 3. kandidat på Ap-lista ved høstens valg. Da Olsen i sin tale i helgen framhevet troen på valgseier og tre mandat for Ap i Finnmark, ble Karlstrøm pekt ut som nøkkel. Troen på valgseier utløste spontan jubel i salen. I november var tonen en helt annen. To dager før nominasjonen sa gruppeleder Ole Steinar Østlyngen følgende til Altaposten:

– Det er helt avgjørende at vi kan sette sammen ei liste hvor vi kan vinne valget i Alta, men kanskje enda viktigere, at vi har kandidater på sikre plasser som har tillit over hele Finnmark. Reaksjonene taler for seg, Ingalill har ikke en slik tillit, og da må Finnmark Ap ta konsekvensene av det.

Ingen Alta-saker

Opprøret mot Ingalill Olsen ble avverget i siste liten. Årsaken var at Lebesby-ordfører Stine Akselsen ikke ville stille som motkandidat av personlige årsaker.

– Vi fikk ei liste med Runar Sjåstad på topp og Steinar Karlstrøm på 3. plass, meget gode og samlende finnmarkskandidater. Så får vi håpe at Ingalill viser velgerne i Alta at hun fortjener 2. plassen, sa Østlyngen noen dager etter nominasjonen.

Han fortalte også Altaposten at valgkampleder Aina Borch lovet at fylkespartiet skulle komme snarlig på banen med en valgkampstrategi med «gode Alta-saker» som kunne snu stemningen for Ap i befolkningssenteret i Finnmark fram mot valget.

– Vi har et valgprogram med bare gode Alta-saker. Politikken vår vil styrke Alta som senter, men også resten av Finnmark, noe Alta er helt avhengig av dersom den positive utviklingen her skal fortsette, er beskjeden fra Altas mann på Ap-lista, tredjekandidat Karlstrøm.

Han viser til krav om døgnkontinuerlig polititjeneste Alta, stedlig ledelse på nærsykehuset i Alta og egen ledelse ved Campus Alta som svært viktig for byens befolkning, og saker som fikk støtte hos Finnmark Ap.

Anti Alta

Han liker dårlig å bli konfrontert med spørsmål om det gjøres grep for å endre den anti Alta-holdning som hans partikamerater lokalt hevder har dominert Finnmark Ap det siste året, blant annet knyttet til utviklingen av helse- og samferdselstilbud.

– Jeg er ikke enig i en beskrivelse av en anti Alta-holdning. I helgen opplevde jeg at Ingalill Olsen var sterkt opptatt av at også Alta skal ha utvikling. Det er Finnmark Ap som har drevet fram VargsundXpressen med to rotasjoner, og jeg er sikker på at Finnmark Ap vil sikre tilbudet. Når det gjelder helse jobber Alta Ap beinhardt for å få flere og bedre sykehustjenester til Alta, og i helgen fikk vi gjennomslag for Alta Nærsykehus som egen klinikk, det vil si at det skal være en selvstendig enhet med egen stedlig ledelse.

– Fortsatt er det nå kun Ap og SV av fylkespartiene som går mot en helhetlig utredning av sykehusstrukturen før det investeres flere milliarder i nytt sykehusbygg?

– Det er ikke korrekt. Finnmark Ap har vedtak om at vi krever utredning av sykehustilbudet. Saken står på at Helse Nord har sagt at tilbudet allerede er utredet. Det naturlige er at myndighetene nå tar utredningen fra Oslo Economics på alvor og igangsetter en helhetlig utredning før det gjøres investeringer i et nytt sykehusbygg. Utredningen fra OE viser at det er helt nødvendig med en ny og helhetlig utredning i regi av Helse Nord, forklarer Steinar Karlstrøm.