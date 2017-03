Mye styr for å rette strømfeil

Strømmen i området fra Korsfjord til Lille-Lerrefjord har vært borte siden klokka 02 natt til søndag, og Alta Kraftlag har et svare strev med å lokalisere og rette feilen.

– Vi mistenker at feilen ligger et sted i nettet mellom Nyvoll og Korsfjord, nærmere Korsfjord, og sendte to montører utover i sjutiden for å se på saken. Men klokka åtte fikk vi beskjed fra fergemannskapet om at avgangene over Korsfjorden er innstilt inntil videre. Montørene forsøkte da å ta seg over fjellet med snøscooter, men været var så dårlig at de måtte snu, forteller overordnet vakthavende Morten Wirkola i Alta Kraftlag.

Han har siden alarmen gikk i natt forsøkt ulike muligheter for inn-, ut- og viderekoblinger i nettet, men uten å lykkes med å gi folket på østsiden av Altafjorden strømmen tilbake.

Da verken ferge eller snøscooter var mulig transportmåte, kom oppdrettsselskapet Grieg Seafood kraftlaget til unnsetning. De ansatte på Nyvoll-avdelingen tok en montør fra kraftlaget og scooteren hans ombord i en arbeidsbåt og kjørte over fjorden.

– Nå har vi en mann på Nyvoll og en i Korsfjord, som jobber med å lokalisere feilen i nettet. Siden vi ikke vet hvor feilen ligger eller hva den består i, er det vanskelig å si noe om når strømmen er tilbake, sa Wirkola i 11-tiden.

Magne Ek melder fra Komagfjord at telefonforbindelsen er nede i området, fordi basestasjonen som forsyner området med dekning er uten strøm.

– Man må kjøre utover et stykke for å finne dekning, og flekkvis er det dekning via andre basestasjoner, opplyser Ek.