– Steinar nøkkelen for å få tre mandater

Under Finnmark Arbeiderpartis årskonferanse i Alta lørdag var fylkesleder Ingalill Olsen krystallklar på at tre mandater er innenfor rekkevidde.

– Kommer ikke av seg selv

Hun sparte ikke på kruttet da hun mobiliserte til kamp for regjeringsskifte og suksess i eget fylke. Det er ikke nok at Runar Sjåstad og fylkeslederen selv får plass på tinget. Hun hadde ingen særskilte Alta-saker på agendaen, men til gjengjeld var en Alta-politiker nøkkelen.

– Vår viktigste oppgave er å skifte ut blåblå politikk. Det kommer ikke av seg selv, så her må alle stå på, fra i dag og fram til valget, sa Ingalill Olsem og fiklk rungende applaus fra sine egne, selv etter den uforsonlige maktkampen som toppet seg i Vadsø. Nå er det alle for en, og en for alle.

– Steinar kan bli vår 85. representant på tinget, vippemandatet som skal til for å skifte ut de blåblå. Den siste tiden har Steinar reist rundt og besøkt ulike kommunepartier – og har framstått som en stødig og flott kandidat, roste Ingalill Olsen, som hadde en utfordring til spesielt Alta og Hammerfest Ap.

– Dere må mobilisere for fullt for at vi skal få Steinar inn på Stortinget. Dere får ta den store oppgaven, så skal vi i mindre kommuneparti bistå etter beste evne, lovet Olsen.

Angrep de blåblå

Fylkespartilederen gikk til frontalangrep på regjeringens distriktspolitikk, eller demonteringen av distriktene som hun har kalt det en rekke ganger.

– Vi mister jobber i stort antall, mente Olsen, og listet opp tilnærmelsevis hver eneste kommune. Hun mente at regjeringen skyldte Vadsø 50 arbeidsplasser etter Hinas-løftene, som viste seg å være eksisterende arbeidsplasser.

– Det siste er at trålerne skal slippe leveringsforpliktelser, mot at vi får knapper og glansbilder igjen.Trålerrederne ler hele veien til banken. Det er et ran, intet mindre. Vi trenger ikke omstilling, men våre egne kvoter, var beskjeden fra talerstolen.

– Har blitt en flopp

Lederen i Finnmark Ap hadde også hard lut mot regjeringen når det gjelder region- og kommunereformen.

– Regjeringen feiget ut og mente Nord-Norge måtte trekke grensene selv. Hva er det for noe? Det tilligger Stortinget å ta en slik beslutning, mente Olsen, og fikk applaus da hun fastslo at Finnmark bør være en egen region.

– Vi er få og har store avstander. Hvordan kan det bli bedre om vi øker avstandene og flytter arbeidsplasser fra Vadsø til Tromsø, spurte Olsen retorisk, og mente man samtidig skapte stor usikkerhet hos de som har sin arbeidsplass i fylkeskommunen og Fylkesmannen i Finnmark.

– Kommunesammenslåingen har blitt en flopp, med en frivillig sammenslång i Finnmark. Vi kan ikke gå for sentralisering for sentraliseringens skyld, mente Ingallill Olsen, argumentasjon som til forveksling lignet Senterpartiets suksessfulle agitasjon for tiden.