– Har full tiltro til mine kilder

Altaposten fortalte sist uke at Frp-leder Svein Berg i et brev til ordfører og rådmann i Alta kommune ber om en redegjørelse for hva som skjer med analyse-utstyr på Alta helsesenter som avdekker hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag. Rådmann Bjørn-Atle Hansen sier at påstanden til Berg og Frp er et mysterium, og at han og hans fagfolk i det hele tatt er i tvil om det finnes et slik instrument som Berg og Frp hevder skal flyttes fra Alta til Hammerfest sykehus.

– Mister vi helseutstyr? Alta Frp frykter at analyseverktøy for akutt sykdom flyttes til Hammerfest.

– Vi har selvsagt ikke tatt dette ut av lufta, men har skrevet brevet etter at vi har blitt kontaktet av svært pålitelige kilder med helsefaglig bakgrunn fra høyt nivå i helsetjenesten i Alta. Før vi sendte brevet tok vi det også opp med en administrativt ansatte i Alta kommune som vi har fått bekreftet har gått videre med dette til både toppadministrasjonen i Alta kommune, noe som også medførte at politisk ledelse har blitt orientert, sier Berg til Altaposten.

Skrev brev

I Altapostens første omtale forklarte lederen av Alta Frp hva som lå bak bekymringsbrevet til Alta kommune.

– Vi er gjort kjent med opplysninger om nedskalering av tidlig analyse for å avdekke hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag ved Alta helsesenter. Dette er skremmende opplysninger som vi stiller oss svært skeptisk til og er bekymret for tilbudet til disse pasientene i Alta og omkringliggende områder, heter det i brevet til Alta kommune.

Ukjent med «helseran» – Dette er et mysterium for oss.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen sa til Altaposten at han tar brevet fra Berg på fullt alvor og har forsøkt å sjekke opp saken.

– Maskinen som Berg og Frp omtaler tror jeg ikke finnes, i alle fall ikke Alta. Etter å ha vært i kontakt med våre fagfolk på legevakta er dette fortsatt et mysterium for oss, klargjorde Bjørn-Atle Hansen.

– Må få svar

Svein Berg ønsker ikke å navngi kildene for at de ikke skal komme i en vanskelig situasjon i organisasjonen til Alta kommune. Ikke inst etter at rådmannen har slått fast at det hele er ukjent for toppledelsen, og at det hele kanskje skriver seg fra en misforståelse, synes Berg det er riktig å ikke avsløre kildenes identitet.

– Jeg og Frp stoler hundre prosent på rådmannen, så vi tror ikke det vi nå ser er noe forsøk på å dekke over en kontroversiell sak. Det er fullt mulig at det finnes en god forklaring, men den må nå ut til offentligheten. Vi ser gjerne at det orienteres rundt våre spørsmål i hovedutvalg og formannskap, og at denne orienteringen innbefatter hvilke endringer det legges opp til for akuttberedskapen når det nye nærsykehuset står ferdig, sier leder i Alta Frp, Svein Berg.