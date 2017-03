– Garanterer folk eierskap til fisken

Fisken eies av det norske folk, det vil Senterpartiet være garantist for.

Partiets landsmøte vedtok fredag resolusjoner om matproduksjon og naturressurser.

– Fisken eies av det norske folk i fellesskap. Senterpartiet er garantist for at folket skal eie fisken også i framtida, slår partiet fast.

Landsmøtet vedtok for øvrig at Norge skal jobbe for et globalt mål for jordvern for å motvirke nedbyggingen av matjord internasjonalt, og partiet vil skjerpe kampen mot antibiotikaresistens.

– Produksjonsmåten i husdyrholdet hvor antibiotikabruk er mest omfattende, må endres, slo landsmøtet fast.