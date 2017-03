– Behold fakultetet!

Finnmark Arbeiderparti innleder sin fylkesårskonferanse i Alta lørdag formiddag. Der er bekymringen stor for at Fakultet for idrett , reiseliv og sosialfag blir fjernet fra Campus Alta. UiT-Norges arktiske universitets gjennomgår fakultetsstrukturen ved universitetet.

– Selv om strukturendringer og omorganiseringer er et universitetsanliggende, vil vi understreke våre forventninger til at slike prosesser ivaretar de forutsetningene som lå til grunn for fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø i 2013. Finnmark Arbeiderpartiets positive holdning til fusjonen var og er begrunnet i fusjonsplattformen og den kongelige resolusjonens tydelige stadfesting av at det skal være et fakultet i Finnmark, heter det i en uttalelse fra Finnmark Ap

De mener fakultet er et viktig strategisk ledelsesnivå i universitetet, som i stor grad definerer strategier og gjør prioriteringer i forhold til studieprogram og forskningsprosjekt.

– Å fjerne dette beslutningsorganet fra Finnmark, og overføre den strategiske ledelsesfunksjonen til et større fakultet i Tromsø, vil på sikt sannsynligvis tappe instituttene i Finnmark for faglige og økonomiske ressurser, mener partiet.

De mener dette vil føre til at fagmiljøene i Finnmark ikke blir representert i universitetets faglige ledelse. Funksjonen som dekan fjernes, en stilling Wenche Kjæmpenæs har i dag. De mener premissene for fusjonen brytes.

– Det er kun tre år siden fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Det er vår forventning at det nye UiT-Norges arktiske universitet ivaretar sine lovnader og forpliktelser over for tidligere Høgskolen i Finnmark, og ikke minst til befolkningen i Finnmark, mener Finnmark Ap.

I tillegg til at fakultet beholdes i Alta, forventer de at campusene i Hammerfest og Kirkenes styrkes.